A casi un año de incendios en Los Ángeles, residentes enfrentan retrasos y altos costos para reconstruir

Aranceles y falta de mano de obra dificultan reconstrucción. Fotos: AFP

A casi un año de los incendios que devastaron zonas de Los Ángeles en California, Estados Unidos (EE. UU.) el 7 de enero de 2025, habitantes de comunidades como Altadena, una de las más afectadas, continúan enfrentando obstáculos económicos, sociales y administrativos para reconstruir sus hogares y retomar su vida cotidiana.

Ted Koerner, empresario estadounidense de 67 años, es uno de los primeros residentes en regresar a Altadena tras perder su vivienda a causa del fuego. Menos de un año después de que las llamas arrasaran su casa, logró volver a un nuevo hogar, aunque el proceso estuvo marcado por retrasos en el pago del seguro, lo que lo obligó a invertir cientos de miles de dólares de sus ahorros para iniciar la reconstrucción.

Costos elevados y nuevas dificultades económicas por políticas de Trump

Los incendios que afectaron a Los Ángeles dejaron 31 personas fallecidas, de las cuales 19 murieron en Altadena, además de miles de viviendas destruidas. Para quienes intentan reconstruir, los costos se han elevado debido a factores externos, como las políticas económicas y migratorias del presidente Donald Trump, que impactaron directamente al sector de la construcción.

Los aranceles impuestos por EE. UU. encarecieron materiales como acero, madera y cemento, mientras que el endurecimiento de las políticas migratorias redujo la disponibilidad de mano de obra, un sector que depende en gran medida de trabajadores extranjeros. De acuerdo con residentes, estas condiciones han dificultado avanzar en la recuperación de la comunidad.

Retrasos, seguros insuficientes y desplazamiento

Aunque autoridades de Los Ángeles aceleraron la emisión de permisos de construcción, sobrevivientes como Catherine Ridder señalan que persisten retrasos en inspecciones y trámites. Ridder, de 67 años, espera mudarse nuevamente a su casa en agosto de este 2026, mientras enfrenta el pago de un alquiler temporal de 4 mil dólares mensuales, cubierto con recursos de su seguro.

Altadena, catalogada como zona de alto riesgo de incendios, contaba con numerosos residentes asegurados únicamente con pólizas estatales básicas, cuyas indemnizaciones no alcanzan para reconstrucciones que pueden superar el millón de dólares. Esta situación ha llevado a algunas personas a vender sus terrenos y mudarse, lo que ha generado preocupación por un posible proceso de gentrificación en una comunidad históricamente diversa.

