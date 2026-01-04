Colombia prepara declaratoria de emergencia económica en frontera con Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Tras captura de Maduro, Colombia prepara ayuda en frontera con Venezuela. Foto: AFP

Este sábado, el gobierno de Colombia anunció que prepara una declaración de estado de emergencia económico en la frontera con Venezuela, luego de la intervención de Estados Unidos y de la captura de Nicolás Maduro.

La medida incluye asistencia humanitaria, como servicios médicos y de alimentación, ante una posible ola migratoria desde el país vecino. También, el despliegue de 30 mil soldados en la frontera de más de 2 mil 200 km que Colombia comparte con Venezuela.

El gobierno evalúa “una declaratoria de emergencia económica con el propósito de contar con recursos y herramientas”, dijo Angie Rodríguez, directora de la entidad presidencial Dapre, durante una rueda de prensa en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Colombia rechazó la intervención de EE. UU. en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó las acciones de Washington como una “agresión a la soberanía” de América Latina y dijo que derivarán en una crisis humanitaria.

Además, solicitó para el lunes una reunión de la OEA y la ONU para “establecer la legalidad internacional de la agresión” de Estados Unidos. Colombia tiene este año una banca como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, por lo que pidió que ese organismo sea convocado.

