Papa León XIV. Foto: AFP.

El Papa León XIV ha expresado este domingo su preocupación por los recientes acontecimientos en Venezuela después de que Estados Unidos arrestó este sábado a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para ser juzgado.

Durante el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, el Sumo Pontífice expresó su preocupación por los acontecimientos recientes en Venezuela y afirmó que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”.

El Papa señaló que este principio debe llevar a “superar la violencia y a emprender caminos de justicia y de paz”, así como a “salvaguardar la soberanía del país”, garantizar el estado de derecho establecido en la Constitución y respetar los derechos humanos y civiles de todas las personas.

Papa León XIV y llamado a la paz en Venezuela

En su mensaje, el Papa León XIV pidió trabajar para construir un futuro “sereno de colaboración, estabilidad y concordia” en Venezuela, con atención especial a los sectores más pobres afectados por la situación económica que atraviesa el país.

El líder de la Iglesia católica invitó a los fieles a orar por el pueblo venezolano y aseguró que mantiene sus oraciones por la nación sudamericana en este contexto marcado por el arresto de Nicolás Maduro y las reacciones internacionales que ha generado.

Soberanía y derechos humanos en el mensaje del Papa

El Pontífice subrayó la importancia de respetar la soberanía nacional y el estado de derecho, así como de garantizar los derechos humanos y civiles, en referencia al momento político y judicial que vive Venezuela.

Además, el Papa León XIV encomendó al pueblo venezolano a la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona del país, así como de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. Concluyó su intervención con una invitación a confiar en Dios, al que definió como “el Dios de la paz”.

Mensaje del Papa León XIV en el contexto de la Navidad

En el mismo mensaje, el Papa León XIV destacó la alegría propia del tiempo de Navidad y animó a que este periodo ayude a continuar los caminos personales de esperanza. Recordó también que el próximo 6 de enero concluirá el Año Jubilar de la Esperanza con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

Finalmente, el Pontífice señaló que el misterio de la Navidad recuerda que el fundamento de la esperanza es “la Encarnación de Dios”.