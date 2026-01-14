Accidente de tren tras colapso de grúa deja al menos 22 muertos y más de 30 heridos en Tailandia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Al menos 22 personas murieron y más de una treintena resultaron heridas en un accidente de tren causado por el colapso de una grúa en el noreste de Tailandia, informaron el miércoles las autoridades locales.

“Veintidós personas murieron y más de 30 fueron heridas”, declaró a la AFP el jefe policial local Thatchapon Chinnawong, de la provincia de Nakhon Ratchasima.

El incidente ocurrió el miércoles a las 9:00 hora local cuando una grúa utilizada en la construcción de la red de trenes de alta velocidad cayó sobre un tren de pasajeros.

“Una grúa colapsó sobre el tren, haciendo que se descarrilara y se incendiara”, indicó el departamento provincial de relaciones públicas.

Imágenes en vivo de la televisión local mostraron a los rescatistas corriendo al sitio del accidente, donde el tren se encontraba de costado en medio del humo de los escombros.

El tren viajaba de Bangkok a la provincia de Ubon Ratchathani.

El ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmó que había 195 personas a bordo del tren y las autoridades intentaban identificar a los fallecidos.

