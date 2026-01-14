Joven iraní es condenado a muerte por participar en protestas, alerta ONG

GENERANDO AUDIO...

Irán vive una ola de represión. Foto: Reuters

Un joven iraní de 26 años, identificado como Erfan Soltani, fue condenado a muerte por las autoridades de Irán en el contexto de las protestas recientes contra el régimen, de acuerdo con información difundida por una organización de derechos humanos.

El caso podría convertirse en la primera sentencia de muerte vinculada a la última ola de manifestaciones contra el Gobierno encabezado por el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

ONG denuncia condena sin juicio y ejecución inminente

La organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, informó que la familia de Erfan Soltani fue notificada de su arresto el 8 de enero, en la ciudad de Fardis, al oeste de Teherán, así como de su condena a muerte.

Según una fuente cercana a la familia citada por la ONG, las autoridades señalaron que la ejecución podría llevarse a cabo el miércoles. El grupo denunció que no hubo juicio y que no se ha informado oficialmente de los cargos que enfrenta el joven.

Otra organización con sede en Noruega, Hengaw, denunció que la hermana de Soltani, quien es abogada, no ha tenido acceso al expediente del caso, lo que ha generado nuevas alertas sobre violaciones al debido proceso.

Protestas en Irán dejan más de 2 mil muertos, según activistas

En paralelo, organizaciones de derechos humanos han reportado un uso letal de la fuerza contra manifestantes. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que al menos 2 mil 3 personas han muerto desde el inicio de las protestas.

Un funcionario estatal iraní declaró a Reuters que la cifra de fallecidos ronda las 2 mil personas, confirmando la magnitud de la represión.

Las manifestaciones comenzaron hace poco más de dos semanas, impulsadas inicialmente por la crisis económica que atraviesa Irán. Con el paso de los días, las protestas se ampliaron y derivaron en críticas directas al sistema teocrático y al propio Ali Khamenei, de 86 años.

Autoridades acusan a manifestantes de “guerra contra Dios”

De acuerdo con Iran Human Rights, funcionarios de la República Islámica han calificado a los manifestantes como mohareb, un término que significa “guerra contra Dios”, además de tacharlos de terroristas y agitadores.

Las autoridades iraníes han vinculado las protestas con Israel y Estados Unidos, acusaciones que, según la legislación del país, pueden castigarse con la pena de muerte.

