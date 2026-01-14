Se eleva a 2 mil 403 el saldo de muertos por las protestas en Irán; llevan 132 horas sin acceso a internet

GENERANDO AUDIO...

El grupo Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRANA), con sede en Estados Unidos, dijo este martes que había verificado la muerte de más de 2 mil 403 personas durante las protestas en Irán, incluidos más de mil 850 manifestantes, 135 personas afiliadas al gobierno, nueve menores de 18 años, y nueve civiles no manifestantes. Mientras, el país lleva 132 sin acceso a Internet.

Asimismo, la organización contabiliza hasta la noche de este martes 18 mil 137 personas detenidas, entre ellas al menos 169 menores de edad, y más de mil 134 heridos.

La subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, también señaló previamente que el grupo tenía más de 700 casos bajo revisión y que el balance verificado por sí solo era “extraordinariamente alto”. Agregó que la organización dependía de una red de fuentes primarias de larga trayectoria dentro del país para confirmar las muertes, incluso mientras las autoridades iraníes imponían un bloqueo casi total a las comunicaciones.

De acuerdo con la onegé de ciberseguridad y gobernanza digital, NetBloks, Irán lleva ya 132 horas sin acceso a Internet, con un bloqueo por parte del gobierno, aparentemente para evitar la información respecto a las muertes y represiones en torno a las protestas.

“En los últimos días, nos hemos enfrentado a un cierre de internet sin precedentes”, dijo Thompson, y añadió que el corte de los servicios de telefonía móvil, fija e internet había frenado drásticamente el flujo de información y retrasado la verificación de las víctimas.

Mientras que, a pesar de semanas de disturbios en todo el país, y años de presión externa, no hay señales claras de fracturas dentro de la élite de seguridad de Irán que pudieran amenazar la supervivencia de la República Islámica, según dos diplomáticos, dos fuentes gubernamentales regionales y dos analistas.

La presión sobre los gobernantes clérigos de Irán se ha intensificado a medida que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con acciones militares por la represión de Teherán contra las protestas, las cuales estallaron tras los ataques aéreos israelíes y estadounidenses del año pasado contra el programa nuclear y altos funcionarios de Irán. En respuesta a Reuters, un funcionario de la Casa Blanca dijo que “todas las opciones” seguían sobre la mesa.

El martes, Trump instó a los manifestantes iraníes a tomar el control de las instituciones y dijo que “la ayuda está en camino”, al tiempo que anunciaba la cancelación de reuniones con funcionarios iraníes. También ha amenazado con aranceles a los países que comercien con Irán, incluida China, el mayor socio comercial de Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, discutieron la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán durante una llamada telefónica el sábado, según una fuente israelí con conocimiento directo de la conversación.

A menos de que las protestas callejeras sostenidas y la presión extranjera provoquen deserciones en los niveles más altos del poder, es probable que el sistema iraní, aunque debilitado, perdure, dijeron las fuentes.

