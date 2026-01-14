Detienen a 2 influencers con coca y tusi en maletas; iban rumbo a Bali

GENERANDO AUDIO...

Perú detuvo a 2 influencers. Foto: Getty

Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra, dos influencers de Perú, fueron detenidas en el aeropuerto peruano cuando buscaban salir del país con destino a Bali, en Indonesia, con droga escondida en sus maletas. Según reportes, autoridades encontraron cocaína y tusi, conocida también como cocaína rosa.

Operativo detiene a influencers en aeropuerto

A través de las cámaras de vigilancia, autoridades habrían seguido a las dos jóvenes, ambas de 22 años, hasta que les marcaron el alto y comenzó la revisión del equipaje. Al principio, todo parecía normal; sin embargo, al momento de cortar las paredes de las maletas, brotaron las drogas.

Escondida entre las paredes de las maletas, Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra intentaron salir del país con un total aproximado de 3 kilos de drogas entre cocaína y la llamada tusi, según el medio peruano Cuarto Poder.

En entrevista con el medio, Pako Grajeda, fiscal antidrogas de Perú, dijo que el valor del kilo de cocaína en Indonesia es entre 180 mil a 200 dólares.

El fiscal aseguró que las mujeres buscaron hacer del modelaje y su vida de influencers la fachada para el tráfico de drogas.

Las mujeres quedaron a disposición de las autoridades y se espera que inicie un juicio en su contra relacionado con las drogas.

¿Quiénes son las 2 influencers detenidas por tráfico de drogas?

En redes sociales, Jimena Uriarte mostraba parte de la vida a sus 22 años y se describía como alumna de un estudio de baile. La joven, que intentó traficar cocaína y tusi desde Perú, compartía en Instagram algunas fotografías con los poco más de 6 mil seguidores que tenía.

Mientras que en TikTok, la popular red social entre los jóvenes, superaba los 7 mil seguidores y obtenía miles de “Me gusta” por parte de los cibernautas. En los videos compartía algunas rutinas de baile sola o en compañía de amigos.

Sobre Alexandra Salvatierra es poca la información que se tiene. Hasta el momento, solamente se conoce que tiene 22 años y en algunos videos se mostraba junto a Jimena Uriarte.

