¡Adiós sobres de cátsup, mayonesa y más en restaurantes! Estos países los prohibirán

Sobres de condimentos serán prohibidos desde agosto. Foto: Getty

A partir del 12 de agosto de 2026, restaurantes, bares y hoteles retirarán las bolsitas de cátsup, mayonesa o mostaza para cumplir con la nueva regulación de la Unión Europea (UE). De esta forma, la UE busca reducir el uso de plásticos y transformar los hábitos de consumo de la población.

El Reglamento UE 2025/40, conocido como Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), prohíbe ahora estos envases en la hostelería y el sector turístico. Por lo tanto, estos sobres saldrán de circulación en agosto.

Sin embargo, la normativa no solo excluye del mercado los sobres de cátsup, mayonesa y mostaza. Además, también los de salsas, sal, aceite, azúcar y otros condimentos dejarán de circular.

Hoteles también deberán hacer cambios

La regulación afectará también al sector hotelero, ya que se prohibirá el uso de envases individuales en ciertos productos de higiene. Tras esta medida, los hoteles dejarán de utilizar empaques de champú, gel y crema, entre otros artículos.

Los cambios no serán aplicados de forma abrupta, pues la UE estableció un calendario de cambios progresivos para facilitar la transición a este nuevo hábito colectivo. Por ejemplo, en 2023 se prevé prohibir envases monodosis en alimentos, higiene y cosméticos. Asimismo, para el 2032 se realizará una evaluación ambiental.

Países que deberán apegarse al cambio

Todos los países pertenecientes a la Unión Europea deberán acatar esta nueva normativa a partir de agosto. La lista de países es la siguiente:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chequia

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España, aunque con excepciones debido a la Ley 7/2022 , la cual autoriza el uso de monodosis fabricados con plástico compostable

, la cual autoriza el uso de monodosis fabricados con plástico compostable Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungria

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

Suecia

De esta manera, la Unión Europea busca aportar al planeta a través de la reducción de plásticos difíciles de reciclar y que son fabricados diariamente.

