Cae rayo sobre multitud en Brasil; video capta momento exacto

GENERANDO AUDIO...

Manifestación en Brasil. Foto: Reuters

Un rayo cayó este domingo sobre una multitud reunida en Brasilia, Brasil, durante una manifestación en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, dejando decenas de personas heridas y momentos de pánico que quedaron registrados en video.

El incidente ocurrió cerca de la Plaza do Cruzeiro, donde simpatizantes de Bolsonaro se concentraban para exigir su liberación, luego de que fuera condenado y encarcelado por su participación en un intento de golpe de Estado. De acuerdo con autoridades locales, el impacto del rayo sorprendió a los asistentes en medio de una intensa jornada de lluvias.

Según el Cuerpo de Bomberos, al menos 34 personas resultaron heridas, algunas de ellas trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Los equipos de emergencia se encontraban en la zona debido a la magnitud de la movilización, lo que permitió una respuesta inmediata, aunque el número de afectados generó escenas de caos.

La agencia EFE detalló que testigos relataron que tras el impacto eléctrico muchas personas cayeron al suelo y comenzaron a correr sin comprender lo ocurrido: “Cayó un rayo y todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que nos levantamos y empezamos a ayudarnos”, narró el comerciante Alfredo Santana.

La información fue confirmada por fuentes oficiales y reportada originalmente por la agencia EFE, que dio cuenta de las condiciones climáticas adversas que marcaron la jornada en el Distrito Federal brasileño.

Marcha masiva pese a la lluvia

A pesar de las fuertes lluvias, miles de simpatizantes participaron en la movilización convocada por el diputado de extrema derecha Nikolas Ferreira, uno de los principales promotores de la protesta en defensa del exmandatario.

Fotos: Reuters

Ferreira aseguró haber recorrido cerca de 240 kilómetros a pie como parte de la convocatoria, y en su llegada a Brasilia fue acompañado por una multitud vestida con los colores verde y amarillo de la bandera nacional. El legislador afirmó que el objetivo de la caminata es “despertar a las personas” frente a la situación política del país.

La protesta se desarrolló en un contexto de alta tensión política en Brasil, en un año marcado por la celebración de elecciones presidenciales, regionales y legislativas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento