Aumenta a 17 número de muertos por alud en Indonesia; hay más de 80 desaparecidos

17 muertos y más de 80 desaparecidos en Indonesia por alud. Foto: AFP

El saldo de muertos por un deslizamiento de tierra en Indonesia aumentó a 17 personas este lunes, mientras continúan las labores de rescate en la región de Bandung Occidental, en la isla de Java, informaron autoridades de protección civil.

El alud ocurrió el sábado tras fuertes lluvias, que provocaron el colapso de laderas y sepultaron zonas residenciales, obligando a decenas de familias a evacuar sus viviendas. Las operaciones de búsqueda entraron en su tercer día, en medio de condiciones complicadas por la inestabilidad del terreno.

De acuerdo con Abdul Muhari, vocero de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, el número de fallecidos confirmados asciende a 17. Sin embargo, no se actualizó la cifra de personas desaparecidas, que hasta el domingo era de 80.

Las autoridades advirtieron que el riesgo sigue latente debido a las lluvias constantes, lo que obliga a los rescatistas a trabajar con extrema precaución.

Riesgo de nuevos deslaves complica rescate

Los equipos de emergencia señalaron que existe alto riesgo de nuevos deslizamientos, lo que ralentiza las labores de búsqueda entre los escombros.

“Lo que más nos preocupa es el riesgo de deslizamientos subsecuentes. Mientras trabajamos, hay laderas que todavía podrían colapsar”, explicó Rifaldi Ashabi, rescatista que participa en el operativo.

A pesar del peligro, miles de rescatistas fueron desplegados este lunes, según confirmó Yudhi Bramantyo, director operativo del organismo nacional de rescate. En las tareas participan brigadas de emergencia, voluntarios y personal especializado en búsqueda y rescate.

Indonesia enfrenta con frecuencia desastres naturales como inundaciones y deslizamientos, especialmente durante la temporada de lluvias, debido a su geografía montañosa y su clima tropical.

Las autoridades mantienen activa la vigilancia en la zona y no descartan que el número de víctimas aumente conforme avancen las labores de rescate.

