Canadá no busca acuerdo comercial con China ni incumplir el T-MEC, responde Carney ante amenazas de Trump

Foto: Reuters

Canadá respeta sus compromisos y obligaciones en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado, dijo este domingo el primer ministro Mark Carney desde Ottawa.

Con ello, respondió a la amenaza del presidente Donald Trump de que Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a Canadá si llega a un acuerdo comercial con China. Carney dijo que no tiene intención de hacer eso con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado.

“Pero lo que Canadá ha hecho con China es rectificar algunas cuestiones que se habían desarrollado en los últimos dos años”, dijo Carney.

Agregó que Canadá estaba “volviendo al futuro” con respecto a los vehículos eléctricos, la agricultura y los productos pesqueros con protección adicional.

Mark Carney visitó China a principios de mes en un intento de diversificar su comercio y resolver los problemas arancelarios con el tercer socio comercial del país.

Mientras que este domingo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo en una entrevista con ABC News que existe la posibilidad de aranceles del 100% si Canadá hace un acuerdo de libre comercio con China. “Si van más allá, si vemos que los canadienses están permitiendo que los chinos hagan dumping de mercancías”, dijo Bessent.

En una declaración por separado a Reuters el sábado por la noche, la embajada china en Canadá dijo que China está dispuesta a trabajar con Canadá para aplicar el consenso alcanzado por los líderes de los dos países y avanzar en la asociación estratégica China-Canadá.

