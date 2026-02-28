Aerolíneas suspenden vuelos a Medio Oriente tras ataques contra Irán

GENERANDO AUDIO...

Suspenden vuelos a Medio Oriente. Foto: AFP.

Las aerolíneas suspenden vuelos en Oriente Medio luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, situación que provocó el cierre del espacio aéreo en varios países y la cancelación de operaciones comerciales en una de las regiones con mayor tránsito aéreo internacional.

De acuerdo con reportes del sector aeronáutico, las operaciones aéreas se detuvieron este sábado después de que Israel confirmara ataques contra territorio iraní y fuerzas estadounidenses iniciaran acciones militares contra objetivos en Irán, lo que derivó en una respuesta con lanzamiento de misiles por parte de Teherán.

Mapas de tráfico aéreo mostraron zonas prácticamente sin vuelos sobre Irán, Irak, Kuwait, Israel y Bahréin, mientras aerolíneas internacionales comenzaron a modificar rutas y cancelar servicios por motivos de seguridad.

Datos preliminares de la firma Cirium indican que cerca del 40% de los vuelos hacia Israel fueron cancelados, además del 6.7% de operaciones aéreas en toda la región de Oriente Medio.

Cierre del espacio aéreo en Oriente Medio afecta vuelos internacionales

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Israel, Irán, Irak, Bahréin, Qatar, Kuwait y Jordania anunciaron el cierre de su espacio aéreo. Plataformas de monitoreo como Flightradar24 mostraron aeronaves comerciales desviando sus trayectorias para evitar zonas de riesgo.

Testigos reportaron explosiones en distintos puntos del Golfo, incluidos Doha, Abu Dhabi y Dubái. Doha alberga una base militar estadounidense considerada una de las más grandes en Medio Oriente.

La escalada militar ocurre en medio de tensiones relacionadas con el programa nuclear iraní y después de semanas de movilización militar estadounidense en la región.

Los aeropuertos de Oriente Medio funcionan como centros de conexión entre Europa y Asia, por lo que las restricciones impactan rutas internacionales utilizadas por aerolíneas comerciales desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya había limitado otros corredores aéreos.

British Airways, Lufthansa y Wizz Air suspenden vuelos

El regulador europeo de aviación, EASA, recomendó evitar el espacio aéreo afectado por la intervención militar en curso.

Entre las compañías que anunciaron suspensiones se encuentran:

British Airways , que canceló vuelos a Tel Aviv y Bahréin hasta el 3 de marzo

, que canceló vuelos a Tel Aviv y Bahréin hasta el 3 de marzo Lufthansa y Air France , que suspendieron rutas hacia Dubái, Tel Aviv, Beirut y Omá

y , que suspendieron rutas hacia Dubái, Tel Aviv, Beirut y Omá Iberia , que canceló operaciones hacia Tel Aviv

, que canceló operaciones hacia Tel Aviv Wizz Air, que detuvo vuelos hacia Israel, Dubái, Abu Dhabi y Ammán

El Ministerio de Transporte de Rusia informó también la suspensión de vuelos de aerolíneas rusas hacia Irán e Israel.

Expertos en seguridad aérea señalaron que el impacto sobre la aviación regional es inmediato debido al riesgo operativo que representan los conflictos armados para la aviación comercial.

Aerolíneas regionales modifican operaciones por conflicto

Operadores de Medio Oriente también reportaron afectaciones tras el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio.

Emirates informó interrupciones en varios vuelos, mientras flydubai suspendió temporalmente operaciones debido a la situación regional. Qatar Airways y Kuwait Airways detuvieron servicios de manera temporal.

Turkish Airlines canceló vuelos hacia distintos destinos regionales, mientras Oman Air suspendió operaciones hacia Bagdad. KLM adelantó la cancelación de su servicio entre Ámsterdam y Tel Aviv.

Virgin Atlantic informó que evitó temporalmente el espacio aéreo iraquí, lo que obligó a desviar algunas rutas.

Especialistas anticipan que el cierre del espacio aéreo podría extenderse y generar ajustes adicionales en rutas internacionales, así como posibles cierres temporales de aeropuertos en el Golfo si la situación se amplía.

