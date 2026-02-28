Israel y Estados Unidos atacan al menos tres objetivos en la capital de Irán, ve en vivo últimas noticias

Netanyahu confirma acción conjunta con Estados Unidos

A través de su cuenta de X, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que su país participa junto con Estados Unidos en una operación militar contra objetivos en Irán, con el propósito de frenar el desarrollo nuclear y de misiles balísticos del régimen iraní.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía israelí, el mandatario explicó que la ofensiva busca “poner fin al daño” que, afirmó, representa el gobierno de Teherán para Israel y para fuerzas estadounidenses en la región.