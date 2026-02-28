Israel y Estados Unidos atacan al menos tres objetivos en la capital de Irán, ve en vivo últimas noticias
Pese a la reanudación de las pláticas binacionales en Ginebra, Suiza, por el desmantelamiento del programa nuclear iraní, este sábado Israel lanzó un ataque preventivo contra varios objetivos en Irán, acompañado por fuerzas de Estados Unidos “para eliminar las amenazas contra el Estado de Israel”.
Netanyahu confirma acción conjunta con Estados Unidos
A través de su cuenta de X, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que su país participa junto con Estados Unidos en una operación militar contra objetivos en Irán, con el propósito de frenar el desarrollo nuclear y de misiles balísticos del régimen iraní.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía israelí, el mandatario explicó que la ofensiva busca “poner fin al daño” que, afirmó, representa el gobierno de Teherán para Israel y para fuerzas estadounidenses en la región.
Israel alerta por misiles desde Irán
El ejército israelí anunció que había detectado este sábado misiles lanzados desde Irán, en aparente respuesta al ataque lanzado por Israel contra la república islámica.
“Hace poco rato, las sirenas sonaron en distintas áreas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel”, dijo el ejército en un comunicado.
Un mensaje fue enviado a los celulares de la población, urgiéndolos a refugiarse.
A salvo, presidente de Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se encuentra “sano y salvo”, informó este sábado la agencia de noticias oficial Irna, tras los ataques israelíes y estadounidenses contra la capital Teherán y otras ciudades.
“El presidente Masud Pezeshkian se encuentra sano y salvo y no tiene ningún problema”, reportó Irna, cuya información fue replicada por las también agencias estatales Mehr e Isna.
Estados Unidos confirma ataque con Israel
A través de un video en su red Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la participación de Estados Unidos en el “ataque preventivo” de Israel contra Irán, a fin de eliminar las “amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo vicioso de personas muy duras y terribles”.
Asimismo, el mandatario destacó que “durante 47 años el régimen iraní ha gritado la muerte a América y ha pagado una campaña inminente de sangre y asesinato masivo a los ejércitos estadounidenses, a la gente inminente en muchos, muchos países”.
Irán cierra su espacio aéreo
Luego de los ataques de Israel, Irán anunció el cierre de su espacio aéreo hasta nueva orden.
“El espacio aéreo del país está cerrado por completo hasta nueva orden”, anunció el vocero de la Organización de Aviación Civil, Majid Akhavan.
Israel y Estados Unidos atacan Irán
Al menos tres explosiones se registraron en la capital de Irán, Teherán, por lo que el centro de la ciudad se vio envuelto en densas columnas de humo. Israel y Estados Unidos confirmaron el ataque, calificándolo de preventivo a fin de eliminar las amenazas contra la nación mediooriental.
Asimismo, según lo mencionado por la misma fuente, además de las explosiones en Teherán, varias ciudades del país se vieron afectadas, como es el caso de Isfahán, Qom, así como Karaj.
¿Qué pasó entre Israel e Irán?
Israel dijo que lanzó un ataque preventivo contra Irán el sábado, empujando a Oriente Medio a una renovada confrontación militar y debilitando aún más las esperanzas de una solución diplomática a la larga disputa nuclear de Teherán con Occidente.
El New York Times, citando a un funcionario estadounidense, informó que Estados Unidos estaba lanzando ataques contra Irán. Una fuente declaró a Reuters que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no se encontraba en Teherán y había sido trasladado a un lugar seguro.
