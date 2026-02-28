Hamás condena “la agresión estadounidense-sionista” contra Irán tras ataque militar

GENERANDO AUDIO...

El movimiento palestino Hamás condenó este sábado el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, al que calificó como una “agresión estadounidense-sionista”, tras la ofensiva militar registrada la mañana del 28 de febrero desde Gaza, en los Territorios Palestinos, según un posicionamiento oficial del grupo.

En un comunicado, Hamás aseguró que la acción militar contra la República Islámica de Irán representa un riesgo directo para la seguridad y estabilidad de toda la región, en medio de un contexto ya marcado por tensiones armadas en Medio Oriente.

Hamás condena ataque contra Irán y advierte impacto regional

El grupo islamista afirmó que la ofensiva constituye “un ataque directo contra toda la región”, así como contra su seguridad, estabilidad y soberanía.

De acuerdo con el mensaje difundido, la organización expresó su rechazo “con la mayor firmeza” al operativo militar realizado por Estados Unidos e Israel, sin detallar posibles acciones posteriores ni medidas de respuesta.

El pronunciamiento se da horas después del ataque contra Irán, un país que mantiene influencia política y estratégica en distintos conflictos regionales.

Contexto del conflicto entre Hamás e Israel

La postura de Hamás ocurre mientras el movimiento mantiene una guerra con Israel desde hace más de dos años, pese a un alto al fuego considerado frágil en la Franja de Gaza.

Aunque la tregua ha reducido parcialmente los enfrentamientos directos, la situación continúa siendo inestable y con episodios constantes de tensión militar y política.

El conflicto ha mantenido a la región en alerta permanente, debido a la posibilidad de que nuevos actores se involucren o aumenten las confrontaciones indirectas.

Reacción política tras el ataque contra Irán

Con esta declaración, Hamás se suma a las primeras reacciones políticas tras la ofensiva contra Irán, señalando que el ataque podría ampliar la crisis regional.

Hasta el momento, no se han anunciado cambios oficiales en el alto al fuego en Gaza ni nuevas operaciones vinculadas directamente con el pronunciamiento.

Las reacciones internacionales y posibles consecuencias diplomáticas se esperan en las próximas horas.

