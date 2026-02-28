El mundo condena y pide moderación tras ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzado este sábado 28 de febrero, provocó reacciones inmediatas en distintos países y organismos internacionales, que van desde condenas y llamados a la moderación hasta respaldos parciales por motivos de seguridad nuclear, según posicionamientos oficiales difundidos desde varias capitales del mundo.

Gobiernos y líderes internacionales expresaron preocupación ante el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente, una región que ya enfrenta tensiones prolongadas por conflictos armados y disputas geopolíticas.

Reacciones internacionales tras ataque contra Irán

El gobierno de Irán aseguró que responderá “con firmeza” a los ataques, mientras su televisión estatal calificó la ofensiva como una “agresión aérea”.

Desde Rusia, la cancillería denunció la operación como una “peligrosa aventura” que podría llevar a una “catástrofe” regional. El exmandatario Dmitri Medvédev afirmó que Washington mostró su “verdadero rostro” con la ofensiva.

En Líbano, el primer ministro Nawaf Salam declaró que su país no permitirá ser arrastrado al conflicto, ante el temor de una implicación del grupo Hezbolá.

Europa pide moderación y respeto al derecho internacional

La Unión Europea llamó a todas las partes a ejercer “máxima moderación”, proteger a la población civil y respetar el derecho internacional, además de subrayar la importancia de garantizar la seguridad nuclear.

El Reino Unido señaló que busca evitar una expansión del conflicto y aseguró haber reforzado capacidades defensivas para proteger a sus ciudadanos en la región.

Por su parte, Francia advirtió que existe una escalada militar en curso, mientras España rechazó la acción militar unilateral y pidió una desescalada inmediata.

Gobiernos como Suecia, Noruega y Países Bajos coincidieron en exhortar al retorno del diálogo diplomático y evitar nuevas tensiones.

Apoyos y llamados globales a la desescalada

En Asia y Oceanía, Corea del Sur informó que sigue de cerca la situación y prioriza la seguridad de sus ciudadanos en Irán.

El primer ministro de Australia expresó respaldo a la acción estadounidense al considerar el programa nuclear iraní una amenaza para la seguridad mundial.

Finalmente, la Unión Africana pidió una desescalada urgente y advirtió que una mayor crisis podría afectar mercados energéticos, seguridad alimentaria y estabilidad económica global.

Las reacciones diplomáticas continúan mientras la comunidad internacional evalúa el impacto del ataque y sus posibles consecuencias en las próximas horas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.