Aeropuerto de Palm Beach en Florida ahora se llama Donald J. Trump; así fue el cambio

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Foto: AFP

Donald Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en funciones en dar nombre a un aeropuerto, luego de que este jueves entrara en vigor el cambio de denominación del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida.

La terminal aérea, ubicada a pocos kilómetros de la residencia de Mar-a-Lago, pasó a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, tras una ley firmada en marzo por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Trump se convierte en el primer presidente en funciones con un aeropuerto a su nombre

El aeropuerto, conocido durante décadas como Palm Beach International, adoptó oficialmente su nueva denominación este 9 de julio.

Uno de los primeros en celebrar el cambio fue Eric Trump, hijo del mandatario, quien informó que el avión presidencial conocido como Trump Force One fue la primera aeronave en aterrizar con el nuevo nombre en vigor.

“Me siento profundamente honrado (…) No hay nadie que haya hecho más por Florida y por nuestro país”, escribió en la red social X.

Con esta decisión, Trump se convierte en el primer mandatario estadounidense en activo en recibir este tipo de reconocimiento, aunque una docena de aeropuertos del país ya llevan el nombre de expresidentes.

El cambio genera opiniones divididas

La nueva denominación ha provocado reacciones encontradas entre usuarios y trabajadores del aeropuerto.

Algunos consideran que Trump merece el reconocimiento por su trayectoria política y su relación con Florida, mientras que otros cuestionan la decisión.

Entre las críticas también destaca el impacto operativo del cambio, ya que el aeropuerto deberá modificar el código identificador PBI por DJT en sistemas informáticos, documentos y procesos aeroportuarios. De acuerdo con autoridades locales, esta transición concluirá el 18 de agosto.

Otros ciudadanos manifestaron su desacuerdo con el cambio al considerar que el nombre tradicional del aeropuerto representaba mejor a la región.

Forma parte de otros intentos por inmortalizar el nombre de Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha impulsado iniciativas para que su nombre figure en diversas instituciones federales.

Sin embargo, el mes pasado un juez ordenó que el Kennedy Center, en Washington, recuperara su nombre original al determinar que solo el Congreso puede autorizar ese tipo de modificaciones.

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