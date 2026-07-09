Libro de Ken Salazar lidera ventas tras polémica por el “Mayo”

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Ken Salazar escribe pasajes sobre México en sus memorias. Foto: Cuartoscuro

El libro del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar se convirtió en el más vendido en la categoría de preventas de Amazon, incluso antes de su lanzamiento oficial, impulsado por la polémica que han generado sus declaraciones sobre la captura de Ismael Zambada García y la respuesta del Gobierno de México.

Borderlands: My Fight for an Inclusive America, publicado por BenBella Books, llegará al mercado en su idioma original el próximo 28 de julio, pero ya ocupa los primeros lugares de ventas en la plataforma. La expectativa aumentó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República cuestionaran la veracidad de algunas de las afirmaciones del exdiplomático sobre el operativo en el que fue detenido el “Mayo” Zambada.

Las declaraciones reavivaron el choque con el Gobierno mexicano

Las afirmaciones del exembajador generaron una respuesta inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que “todo parece indicar que Ken Salazar mintió” al negar la participación de agencias estadounidenses en la captura del “Mayo”. La mandataria cuestionó las versiones ofrecidas por el entonces diplomático luego de que surgieran nuevos elementos sobre el caso.

Este martes, la FGR también sostuvo que las declaraciones realizadas por Salazar en 2024 fueron “falsas” y forman parte de las líneas que se investigan dentro del caso relacionado con el traslado de Ismael Zambada a territorio estadounidense. La institución mantiene abierta la solicitud de información al FBI sobre su presunta participación en ese operativo.

Libro ya está en preventa en Bookshop y llegará a México con Porrúa

Mientras continúa la polémica por sus declaraciones sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, Borderlands se mantiene entre los libros más vendidos en preventa en Amazon, a pesar de que su lanzamiento está programado para el 28 de julio.

La edición en inglés ya está disponible en preventa en Bookshop.org. Según la editorial y plataformas de venta, costará 28.78 dólares, unos 523 pesos, en pasta dura, y 16.99 dólares, cerca de 298 pesos, en formato digital.

Por su parte, la edición en español, publicada por Porrúa, está prevista para septiembre. Como parte de la promoción del libro, también se contempla que Ken Salazar visite varias ciudades de México para presentar la obra y conversar con el público sobre las experiencias y reflexiones que reúne en sus memorias.

Ken Salazar defiende su versión en medio de la polémica

Este martes, Salazar respondió directamente a los señalamientos del Gobierno mexicano y sostuvo que tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron oportunamente a México sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López.

El exembajador reiteró que el operativo “no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”, y afirmó que ese episodio forma parte de un capítulo de su libro titulado The Door Closes.

Salazar explicó además que Borderlands plantea la necesidad de construir una nueva alianza entre Estados Unidos, México y Canadá para enfrentar desafíos económicos, de seguridad y climáticos.

Statement by Former Secretary of the Interior Ken Salazar



President Claudia Sheinbaum has asked a question: who told the truth? Let me answer it plainly:



Attorney General Merrick Garland and I communicated to the Mexican government in our public statements and to the Mexican… — Ken Salazar (@KenSalazar) July 8, 2026

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