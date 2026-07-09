¿Quiénes integran la cúpula del CJNG? EE. UU. identifica a sus principales líderes

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¿Quién manda en el CJNG? Foto: Counter Terrorism Guide

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e identificó a los principales integrantes de la estructura de mando de la organización.

El documento señala que el grupo mantiene una organización jerárquica y atribuye el liderazgo actual a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en febrero de 2026.

La ficha oficial también incluye a otros presuntos mandos del CJNG, a quienes ubica como tenientes de alto nivel o integrantes con funciones específicas dentro de la organización. Además, detalla el estatus que las autoridades estadounidenses atribuyen a algunos de ellos.

Líderes del CJNG identificados por Estados Unidos

De acuerdo con el perfil del Departamento de Estado, estos son los principales integrantes del CJNG que identifica la autoridad estadounidense:

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”

El documento lo señala como líder del CJNG desde la muerte de “El Mencho” en febrero de 2026. Además, indica que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”

La ficha lo identifica como teniente de alto nivel del CJNG y yerno de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”

El documento lo menciona como otro de los tenientes de alto rango de la organización.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”

Según la actualización, fungía como teniente del CJNG y fue capturado por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026.

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” (ya fallecido)

La ficha lo identifica como fundador y líder histórico del CJNG hasta su muerte en 2026.

El perfil forma parte de la actualización que realizó el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el CJNG, organización que fue designada como Organización Terrorista Extranjera y Entidad Terrorista Global Especialmente Designada en febrero de 2025, de acuerdo con el propio documento.

Además de identificar a los presuntos líderes, la autoridad estadounidense señala que la organización mantiene operaciones de tráfico de drogas en distintos países y obtiene recursos mediante otras actividades ilícitas, mientras continúa bajo sanciones y medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

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