Al menos 16 muertos y tres heridos por incendio en hogar de ancianos en Indonesia

Un fuerte incendio en un hogar de ancianos en Manado, al norte de Sulawesi, Indonesia, dejó un saldo de 16 personas muertas y tres heridas con quemaduras la noche de este domingo 28 de diciembre. Jimmy Rotinsulu, jefe de la agencia local de bomberos y rescatistas, confirmó las cifras tras el siniestro.

El fuego comenzó alrededor de las 20:30, hora local, de acuerdo con los reportes oficiales. Los equipos de emergencia acudieron al lugar y controlaron las llamas una hora después de su llegada. Sin embargo, pese al despliegue, el cuerpo de bomberos y el personal médico no lograron rescatar con vida a las 16 víctimas.

Rotinsulu detalló que los rescatistas hallaron varios cuerpos dentro de las habitaciones de la residencia. Además de las víctimas fatales, los equipos de auxilio evacuaron a 12 personas ilesas y las trasladaron a un hospital cercano para una revisión médica preventiva.

Actualmente, las autoridades locales investigan las causas que originaron el fuego en el hogar de ancianos.

