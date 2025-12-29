Macron anuncia reunión entre Francia y aliados de Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Emmanuel Macron confirma reunión con aliados de Ucrania. Foto: Getty

Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anunció que sostendrá una reunión de aliados de Ucrania. Dicha plática se llevará a cabo en París a principios de enero, la cual tendrá como objetivo discutir garantías de seguridad para Kiev.

“Reuniremos a los países de la Coalición de Voluntarios en París a inicios de enero para concluir las contribuciones concretas de cada uno”, indicó Macron en la red social X.

“Estamos avanzando en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera”, expresó Macron.

Zelenski y Trump se reunieron este domingo en Florida, en la residencia del líder estadounidense. Sin embargo, Trump fue evasivo sobre una pronta resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania.

