Lluvias torrenciales e inundaciones dejan al menos un muerto al sur de España; reportan personas desaparecidas

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @E112Andalucia

Al menos una persona murió y dos están desaparecidas por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en el sur de España, informaron este domingo los servicios de rescate.

España es uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, con episodios de olas de calor más prolongadas en verano y lluvias torrenciales provocadas por el aumento de los gases de efecto invernadero generados por la actividad humana.

El país sigue profundamente marcado por las grandes inundaciones de octubre de 2024, que causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia, en el este.

“Hallado el cuerpo sin vida de una persona en la zona en la que se busca a los desaparecidos en Alhaurín el Grande”, en Málaga, indicó la Agencia de Emergencias de Andalucía en la red social X y añadió que sus equipos siguen trabajando en el lugar.

Otra persona sigue desaparecida en la zona y los socorristas buscan a una tercera en Granada, también en Andalucía.

Varios videos publicados en las redes sociales muestran calles inundadas por las fuertes lluvias caídas durante la noche en varias localidades del sur de España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió a la población ejercer la “máxima precaución” ante las fuertes lluvias que afectan varios puntos del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebajó a última hora de la mañana el nivel de alerta en Andalucía de rojo a naranja, pero advirtió que la región de Valencia está bajo alerta máxima. El organismo advirtió que las lluvias fuertes continuarán el lunes en Valencia y que el nivel es de “extraordinario peligro” por la cantidad de precipitaciones acumuladas en 12 horas. La región de Murcia, al sur de la de Valencia, también se vio afectada por las fuertes lluvias del domingo.

Extremar precauciones

La Guardia Civil alertó de “episodios de lluvias intensas” y pidió extremar las precauciones y no intentar cruzar cauces, ya que “el caudal puede aumentar de forma repentina y violenta”.

Las catastróficas inundaciones que afectaron principalmente a Valencia en octubre de 2024 provocaron la ira de las víctimas, que criticaron la gestión de la alerta y los servicios de emergencia, en un contexto de polémica entre el Gobierno central de izquierda y las autoridades regionales de derechas sobre las competencias de unos y otros en estos ámbitos.

Más de un año después de la tragedia, la investigación sobre la respuesta de las autoridades regionales ese día sigue siendo un tema muy seguido por los medios de comunicación españoles. El entonces presidente regional de derecha, Carlos Mazón, blanco de las críticas, acabó dimitiendo a principios de noviembre ante la presión popular.

En España, un país muy descentralizado, la gestión de las catástrofes es responsabilidad de las autoridades regionales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.