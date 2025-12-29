GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Un impactante video difundido por CNN muestra el momento en que un avión ultraligero se precipitó al mar frente a decenas de turistas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, accidente en el que el piloto perdió la vida mientras realizaba un vuelo con fines publicitarios.

El siniestro ocurrió la tarde del sábado frente a la playa más emblemática de Brasil, que se encontraba abarrotada de bañistas en plena temporada decembrina y a pocos días de las celebraciones de Año Nuevo. La aeronave cayó de forma repentina al océano mientras sobrevolaba la zona costera.

De acuerdo con información de la agencia EFE, tras casi tres horas de labores de búsqueda, el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro localizó el cuerpo sin vida del piloto y confirmó que no había más personas a bordo del ultraligero.

Minutos después del impacto, alrededor de 30 elementos de rescate se movilizaron en la zona utilizando motos acuáticas, buzos y helicópteros, mientras diversas embarcaciones que se encontraban cerca del lugar colaboraron en las tareas iniciales de auxilio.

Las autoridades indicaron que, pese a la presencia de numerosas personas tanto en la playa como en el mar, no se reportaron heridos entre turistas o tripulantes de otras embarcaciones que navegaban en el área al momento del accidente.

Por su parte, la Fuerza Aérea Brasileña informó mediante un comunicado que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas que provocaron la caída del avión ultraligero en aguas del Atlántico.

