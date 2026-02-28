Al menos cuatro ciudades de Irán fueron atacadas por Israel y Estados Unidos

| Uno TV / AFP / Reuters

GENERANDO AUDIO...

Irán sufre ataque de Estados Unidos e Israel en al menos 4 ciudades. Foto: AFP

La mañana de este sábado 28 de febrero, Israel aseguró haber lanzado un ataque preventivo contra Irán, contando con el apoyo de los Estados Unidos. Tras el ataque, se reportaron columnas de humo en varias ciudades iranís.

De acuerdo con la agencia Fars, al menos tres explosiones se suscitaron en la capital de Irán, Teherán, por lo que el centro de la ciudad se vio envuelto en densas columnas de humo.

Asimismo, según lo mencionado por la misma fuente, además de las explosiones en Teherán, varias ciudades del país se vieron afectadas, como es el caso de Isfahán, Qom, así como Karaj.

Irán cierra espacio aéreo

Luego de los ataques de Israel, Irán anunció el cierre de su espacio aéreo hasta nueva orden.

“El espacio aéreo del país está cerrado por completo hasta nueva orden”, anunció el portavoz de la Organización de Aviación Civil, Majid Akhavan.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.