Sube a 20 la cifra de muertos tras el desplome de avión militar con dinero en efectivo en Bolivia
Al menos 20 personas murieron este viernes cuando un avión militar que transportaba dinero en efectivo se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto boliviano de El Alto, cercano a La Paz, informó un jefe policial actualizando el saldo anterior de 15.
“Son alrededor de 20 (fallecidos), tal vez algo más”, aseguró a los periodistas desde el lugar el director de la División de Homicidios de la Policía, coronel René Tambo.
El avión militar Hércules se precipitó poco antes de llegar a la terminal aérea, confirmaron más temprano la policía y el gobierno, junto a un primer balance de 15 muertos y 28 heridos.
