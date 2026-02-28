Sube a 20 la cifra de muertos tras el desplome de avión militar con dinero en efectivo en Bolivia

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Al menos 20 personas murieron este viernes cuando un avión militar que transportaba dinero en efectivo se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto boliviano de El Alto, cercano a La Paz, informó un jefe policial actualizando el saldo anterior de 15.

“Son alrededor de 20 (fallecidos), tal vez algo más”, aseguró a los periodistas desde el lugar el director de la División de Homicidios de la Policía, coronel René Tambo.

El avión militar Hércules se precipitó poco antes de llegar a la terminal aérea, confirmaron más temprano la policía y el gobierno, junto a un primer balance de 15 muertos y 28 heridos.

