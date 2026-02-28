VIDEO: cae avión militar que transportaba dinero en El Alto, Bolivia

GENERANDO AUDIO...

La tarde de este viernes 27 de febrero, se desplomó una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, en la ciudad de El Alto, área metropolitana de La Paz. La aeronave transportaba dinero, lo que provocó que civiles ingresaran al área del accidente para tomar parte del efectivo que quedó esparcido tras el impacto.

De acuerdo con reportes de la Agencia Boliviana de Información, hasta el momento no se ha confirmado la cifra exacta de personas lesionadas; sin embargo, autoridades locales informaron sobre varios heridos y la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Testigos señalaron que la aeronave impactó cerca de la terminal aérea y alcanzó a diversos vehículos que circulaban por una avenida, lo que provocó daños materiales en el área afectada. En redes sociales circularon imágenes del siniestro y de los trabajos de auxilio.

Investigan causas del siniestro y resguardan el área

Las autoridades no han precisado las causas del accidente. De manera preliminar, se informó que la aeronave presuntamente transportaba dinero al momento del incidente.

En videos difundidos en redes se observa a personas intentando recoger billetes en la zona del impacto, mientras elementos militares y bomberos acordonaban el sitio para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos adicionales.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del accidente y evaluar los daños humanos y materiales.

Aeropuerto de El Alto cierra temporalmente; BoA emite comunicado

Tras el incidente, el Aeropuerto Internacional de El Alto – La Paz fue cerrado temporalmente por disposición de la autoridad aeroportuaria, debido a un evento registrado con una aeronave en pista.

La aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) informó mediante un comunicado que la aeronave involucrada no pertenece a su compañía. Señaló que, aunque el hecho es ajeno a sus operaciones, el cierre del aeropuerto podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en vuelos desde y hacia La Paz, hasta que se restablezcan las condiciones normales.

La empresa indicó que mantiene monitoreo permanente de la situación y activó protocolos para minimizar afectaciones a los pasajeros. Asimismo, recomendó consultar sus canales oficiales y contactar su Call Center para conocer el estatus actualizado de los vuelos.

