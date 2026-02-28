Senado en Argentina aprueba polémica reforma laboral impulsada por Javier Milei

GENERANDO AUDIO...

Senado aprueba reforma laboral de Javier Milei. Foto: Getty

La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei fue aprobada la noche de este viernes por el Congreso de Argentina. A pesar de las polémicas, con 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones en el Senado, el proyecto quedó convertido en ley.

La llamada “ley de modernización laboral” busca flexibilizar normas para fomentar la contratación. La votación ocurrió en medio de protestas frente al Congreso y tras semanas de debate.

Reforma laboral de Javier Milei desata protestas

La nueva ley reduce indemnizaciones, permite pagos en especie, limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, que podrán compensarse con horas libres acordadas.

En la red X, Javier Milei celebró: “Histórico. Tenemos modernización laboral”. Además, el mandatario sostuvo que la norma facilitará la contratación e impulsará la inversión en un país donde 43.3% de la fuerza laboral es informal.

La senadora oficialista, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y afirmó que generará previsibilidad y reglas claras para nuevos emprendimientos. Sin embargo, desde la oposición, el senador peronista José Mayans criticó la limitación al derecho a huelga y calificó la medida como regresiva.

Durante la jornada, cientos de manifestantes se concentraron frente al Congreso con consignas contra la reforma. Asimismo, se registraron protestas en días previos.

La sanción ocurre antes del discurso anual de Javier Milei ante el Congreso. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la reforma generará empleo, mientras sindicatos y parte de la oposición advierten efectos negativos en derechos laborales.

