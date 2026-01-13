Al menos un muerto y 35 heridos en Mar del Plata, Argentina, por ‘meteotsunami’

GENERANDO AUDIO...

Meteotsunami sorprende Mar del Plata, Argentina; un muerto y 35 heridos Foto: AFP

Este lunes, en Mar del Plata, Argentina, el crecimiento repentino del oleaje sorprendió a los turistas y provocó la muerte de una persona. Además, el fenómeno dejó un saldo de 35 heridos, algunos de ellos de gravedad.

El director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, Fabián García, denominó este fenómeno como “meteotsunami”. Según explicó el funcionario, cambios en la presión atmosférica o vientos fuertes generan este aumento repentino en la altura de las olas.

Las autoridades identificaron a la víctima mortal como Yair Emir Manno Núñez, de 29 años. El joven perdió el control ante el impacto de la ola y, tras perder el equilibrio, se golpeó contra las rocas en la playa de Santa Clara del Mar.

Videos en redes sociales captaron el momento del aumento del oleaje y pánico entre los turistas

Por medio de TikTok, varios usuarios compartieron cómo se vivió el “meteotsunami”. En un primer video, captado por cámaras de seguridad, se ve cómo el oleaje va incrementando.

De igual manera, en diferentes videos se observa cómo vivieron el momento los turistas, preocupados por alejarse del mar y por agarrar sus pertenencias. Sin embargo, varios objetos fueron arrastrados por las olas.

@diegoramirez543 Justo pude registrar la subida del mar, gente corriendo para todos lados con pánico en Mar del plata!!! ♬ sonido original – Diego Ramirez

En medios locales, Andrea Lezcano, directora de Seguridad de Mar Chiquita, explicó que son alrededor de 35 personas lesionadas. Asimismo, calificó el fenómeno como un “mini tsunami”.

Había seis pescadores y un bañista que estaba con el agua en las rodillas, se generó una ola y los arrastró contra el sector de la reserva, del otro lado de la laguna.

En las próximas horas las autoridades podrían dar a conocer avances de este caso.

