Sube tensión: tras amenaza de EE. UU. de ataques aéreos, Irán responde

Sigue subiendo tensión en Irán. FOTO: Reuters

Irán aseguró que no busca una guerra, pero que está totalmente preparado para enfrentarla, luego de que Estados Unidos advirtiera que mantiene sobre la mesa la opción de ataques aéreos por la represión contra protestas antigubernamentales. La tensión entre Irán y Estados Unidos se intensificó en medio de muertes de manifestantes, amenazas comerciales y un canal diplomático que sigue abierto.

El mensaje iraní llegó después de que Washington afirmara que Teherán busca conversaciones para evitar una intervención militar, mientras el gobierno estadounidense incrementa la presión política, económica y militar.

Irán dice que está listo para la guerra y para negociar

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó que su país “no busca la guerra, pero está totalmente preparado”, durante una conferencia con embajadores extranjeros en Teherán.

El canciller iraní señaló que Irán también está dispuesto a negociar, pero aclaró que cualquier diálogo debe darse bajo condiciones claras. “Las negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo”, subrayó.

La cancillería iraní confirmó además que existe un canal de comunicación abierto con Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, pese a que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas formales.

Trump mantiene la opción de ataques aéreos contra Irán

Desde Washington, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump sigue considerando ataques aéreos como una de las opciones para responder a la represión de protestas en Irán.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt explicó que el mandatario mantiene “todas las opciones sobre la mesa” y que la acción militar es una de ellas. No obstante, aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente.

Leavitt indicó que los mensajes públicos del régimen iraní son distintos a los que Estados Unidos recibe en privado, y que Trump tiene interés en explorar esos canales. El propio presidente afirmó que el ejército estadounidense evalúa “opciones muy fuertes” y que Irán habría cruzado una línea roja tras el asesinato de manifestantes.

Protestas en Irán dejan cientos de muertos

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre y se han transformado en un movimiento que desafía al régimen teocrático. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, reportó al menos 648 manifestantes muertos desde el inicio de las movilizaciones.

La Casa Blanca reconoció que hay personas asesinadas durante las protestas. Leavitt afirmó que Trump “no quiere ver a personas siendo asesinadas en las calles de Teherán”, algo que, dijo, está ocurriendo actualmente.

En respuesta, el gobierno iraní ha impulsado marchas oficialistas, y miles de personas se congregaron en una plaza del centro de Teherán en respaldo al régimen.

En medio de la escalada, Trump anunció que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Irán. La medida, dijo, entra en vigor de inmediato.

“Cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos”, escribió Trump en su red Truth Social.

Entre los principales socios comerciales de Irán se encuentran China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, de acuerdo con la base de datos Trading Economics.

“Salgan de Irán ahora”, advierte EE. UU. a sus ciudadanos

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta urgente de seguridad en la que pidió a la ciudadanía estadounidense abandonar Irán lo antes posible, o en caso de no poder hacerlo, resguardarse en una zona segura con provisiones básicas, ante el incremento de protestas y el deterioro de las condiciones de seguridad en el país.

El aviso fue difundido mediante un comunicado de la embajada virtual de Estados Unidos, en el que se advierte que las manifestaciones en distintas regiones de Irán se han intensificado y podrían tornarse violentas, lo que eleva el riesgo de arrestos, heridos y restricciones severas a la movilidad.

Colapso del rial agrava la crisis interna

La moneda de Irán, el rial, sufrió un colapso acelerado tras el estallido de las protestas. Desde finales de diciembre, su valor se desplomó frente a divisas como el dólar y el euro, y en México cayó hasta 0.000016 pesos.

Al inicio de las protestas, el rial se cotizaba en casi 2 mil 325 riales por peso mexicano, mientras que un dólar superaba los 41 mil 666 riales. Desde entonces, la moneda continuó su caída hasta niveles considerados casi simbólicos.

El deterioro del rial, combinado con inflación, sanciones y tensión política, ha intensificado la presión sobre la economía iraní, mientras persisten las protestas y la amenaza de un mayor conflicto con Estados Unidos.