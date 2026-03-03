Drones atacan embajada de EE. UU. en Arabia Saudí

GENERANDO AUDIO...

Arabia Saudí confirmó ataque con drones. foto: AFP/Ilustrativa

El Gobierno de Arabia Saudí confirmó que la Embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada con dos drones durante la madrugada del 3 de marzo, en medio de la escalada de tensiones con Irán y la oleada de ataques contra instalaciones estadounidenses en el Golfo Pérsico.

De acuerdo con autoridades saudíes, el impacto provocó un incendio limitado y daños materiales menores en la sede diplomática. No se reportan víctimas.

Embajada sufrió incendio tras impacto de drones

Un portavoz del Ministerio de Defensa saudí informó en su cuenta oficial que el edificio diplomático de Washington fue alcanzado por dos drones, aunque precisó que se trata de estimaciones preliminares.

La institución indicó que el fuego fue contenido y que los daños fueron “menores”. Según la cadena Fox News, el recinto se encontraba vacío al momento del ataque.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observan llamas y explosiones en las inmediaciones del complejo diplomático.

EE. UU. emite notificación de confinamiento

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí emitió una notificación de confinamiento para sus ciudadanos en Yeda, Riad y Dhahran, y recomendó “refugiarse en sus hogares de inmediato”.

Además, anunció restricciones a todos los viajes no esenciales hacia instalaciones militares estadounidenses en la región, mientras da seguimiento a la situación en Medio Oriente.

Alerta de evacuación para 14 países

El ataque ocurre después de que el gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta de evacuación inmediata para ciudadanos estadounidenses en 14 países de Oriente Medio.

El llamado fue difundido por la subsecretaria adjunta Mora Namdar, retomando la instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio.

Los países incluidos en la advertencia son:

Baréin

Egipto

Irán

Irak

Israel (incluye Cisjordania y Gaza)

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

Arabia Saudí

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

En el mensaje se advirtió que la situación de seguridad podría deteriorarse rápidamente.

La tensión militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado cierres parciales de espacio aéreo y afectaciones en rutas comerciales estratégicas en la región.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.