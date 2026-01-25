Alex Honnold logra escala el rascacielos Taipei 101 sin cuerdas ni equipo protector durante transmisión en vivo

GENERANDO AUDIO...

El escalador estadounidense Alex Honnold realizó un ascenso sin cuerdas al rascacielos Taipei 101, en Taiwán, una de las torres más altas del mundo, en un hecho sin precedentes que fue transmitido en vivo por Netflix.

Honnold completó la escalada de los 101 pisos, 508 metros de altura, en 1 hora con 31 minutos, utilizando únicamente salientes metálicos y estructuras ornamentales del edificio. El intento estaba programado para el sábado, pero fue pospuesto un día por condiciones climáticas adversas.

¿Cómo fue el ascenso de Alex Honnold al Taipei 101?

Vestido con una camiseta roja, el escalador avanzó ante la mirada de cientos de personas reunidas en la base del edificio, mientras millones seguían la transmisión en Netflix con un retraso de 10 segundos. En la cima, visiblemente agotado, celebró el logro y destacó las condiciones de viento durante el ascenso.

El Taipei 101, inaugurado en 2004 y diseñado por C.Y. Lee & Partners, alberga oficinas, centros comerciales, restaurantes y la Bolsa de Valores de Taiwán. Aunque ya había sido escalado anteriormente, en 2004 por el francés Alain Robert con apoyo de cuerdas, Honnold se convirtió en el primero en hacerlo en modalidad free solo, sin ningún equipo de seguridad.

La parte más compleja del recorrido fueron los llamados “bamboo boxes”, los 64 pisos centrales del edificio, caracterizados por secciones inclinadas y balcones intermedios que sirvieron como puntos breves de descanso.

Honnold es mundialmente conocido por su ascenso sin cuerdas a El Capitan, en Yosemite, en 2017, hazaña retratada en el documental ganador del Oscar Free Solo. Su escalada en Taipei ha generado tanto admiración como debate por el riesgo extremo de realizar este tipo de retos en transmisiones en vivo.

