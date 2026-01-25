Alto al fuego entre el Gobierno sirio y los kurdos expiró

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El alto el fuego de cuatro días acordado esta semana entre el Gobierno sirio y las fuerzas kurdas en el noreste del país expiró este sábado sin que se anunciara oficialmente su prórroga, informaron medios estatales.

La tregua fue decretada el martes pasado y, de acuerdo con reportes, se respetó en términos generales durante su vigencia, en medio de una ofensiva del ejército sirio contra zonas controladas por los kurdos.

Minutos antes de que el acuerdo concluyera a las 20:00 horas locales, la televisión pública siria señaló que no se había tomado una decisión oficial sobre su extensión.

Sin embargo, fuentes de ambas partes aseguraron a la agencia AFP que el alto el fuego sí fue acordado para prorrogarse, aunque sin un anuncio formal.

“El acuerdo debería prolongarse un mes; una de las razones es para terminar el traslado (a Irak) de los prisioneros miembros del grupo Estado Islámico”, dijo a la AFP una fuente gubernamental siria, que solicitó el anonimato porque no está autorizada a hablar con los medios.

Una fuente diplomática en Damasco confirmó la prórroga, señalando que su duración no excedería un mes.

Del lado kurdo, una fuente cercana a las negociaciones afirmó que la tregua se mantendría “hasta que se alcance una solución política mutuamente aceptable”, sin precisar un plazo específico.

El domingo, el Gobierno sirio anunció un acuerdo con los kurdos para integrar sus instituciones civiles y militares dentro del Estado, como parte de su objetivo de recuperar el control total del país.

Este acuerdo representa un duro golpe a las aspiraciones de autonomía kurda, luego de que esta minoría estableciera una región autónoma en el norte y noreste de Siria durante la guerra civil, que se extendió de 2011 a 2024.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, presentaron una propuesta al Gobierno de Damasco a través del enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack.

Según la fuente kurda, el planteamiento acepta que el Gobierno controle los cruces fronterizos, pero solicita que los kurdos reciban una parte de los ingresos petroleros.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.