Videos de los ataques de EE. UU. a Venezuela. Foto: AFP.

La agresión militar de Estados Unidos en Venezuela, perpetrada la mañana de este 3 de enero de 2026, inició con reportes de explosiones en Caracas y otras zonas cercanas, y concluyó con el anuncio oficial de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ataques de Estados Unidos en Venezuela

Informes de agencias internacionales y medios venezolanos confirmaron que varias detonaciones se escucharon en distintas áreas militares de Caracas y sus alrededores, con humo visible sobre la ciudad y sobrevuelo de aeronaves a baja altura.

Residentes describieron cortes de electricidad en sectores como El Valle y La Vega, y videos compartidos en redes sociales muestran bengalas y columnas de humo tras los impactos reportados.

Trump confirma captura de Nicolás Maduro tras operativo de EE. UU. en Venezuela

El presidente Donald Trump aseguró que el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y sacados de Venezuela tras el operativo realizado por fuerzas del orden de Estados Unidos en el país sudamericano.

Adelantó que a las 11:00 horas de este sábado se dará una conferencia de prensa en Mar-a-Lago donde se brindarán los detalles sobre la operación que concluyó con la captura de Maduro y su esposa.