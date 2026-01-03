Rusia, Irán y Cuba rechazan ataque de EE. UU. a Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Países cercanos a Venezuela y otros aliados de su presidente, Nicolás Maduro, como Rusia, Irán y Cuba, rechazaron este sábado los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña.

Donald Trump confirmó en su red Truth Social un ataque a gran escala y la captura de Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido sacados del país. El gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” y decretó el estado de excepción.

Mientras varios aliados de Caracas condenaron la ofensiva, el presidente argentino Javier Milei celebró el arresto del mandatario venezolano.

Rusia

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos y aseguró que no existía justificación alguna para el ataque, señalando que la “hostilidad ideológica” prevaleció sobre la diplomacia.

“Esto es profundamente preocupante y condenable”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que exigió información “inmediata” sobre el paradero de Maduro.

Irán

Irán, aliado estratégico de Venezuela, condenó “firmemente el ataque militar estadounidense” y calificó la acción como una flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial venezolana.

Cuba

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció un “acto de terrorismo de Estado” contra el pueblo venezolano y llamó a una reacción de la comunidad internacional frente al “criminal ataque” de Washington.

Colombia

El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó los ataques “con misiles” en Caracas y ordenó el despliegue de tropas en la frontera. Además, pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, del cual Colombia es miembro no permanente.

Unión Europea

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió contención y respeto al derecho internacional, tras dialogar con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Chile

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado a “buscar una salida pacífica y democrática” a la crisis venezolana y advirtió que el uso de la fuerza “solo profundiza el sufrimiento de los pueblos”.

“La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el respeto al derecho internacional”, subrayó.

Alemania

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania señaló que el gobierno alemán sigue la situación “muy de cerca y con gran preocupación”, y reiteró la necesidad de evitar una escalada militar y privilegiar los canales diplomáticos.

-Italia-

La oficina de la primera ministra Giorgia Meloni informó que Italia está evaluando el impacto de la crisis, especialmente en relación con sus ciudadanos en Venezuela, y mantiene contactos diplomáticos para recabar información y coordinar respuestas.

Argentina

El presidente Javier Milei celebró el arresto de Maduro con un mensaje en redes sociales: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO”.

Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales repudió “con total contundencia” el “bombardeo” estadounidense y afirmó que “Venezuela no está sola”.

Senadores demócratas

El senador Brian Schatz criticó la ofensiva al señalar que Estados Unidos no tiene intereses nacionales vitales que justifiquen una guerra con Venezuela.

Por su parte, el senador Rubén Gallego calificó la acción como “ilegal” y afirmó: “No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela”.

