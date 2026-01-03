Defensa venezolana activa todos sus medios tras bombardeo de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de ejecutar una agresión militar contra el país y anunció la activación total de la defensa nacional, tras ataques registrados en Caracas y varios estados.

En un mensaje dirigido a la nación, el funcionario aseguró que fuerzas estadounidenses lanzaron misiles y cohetes desde helicópteros de combate, impactando zonas civiles y militares, lo que calificó como una violación grave del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

Ministro de Defensa Vladimir Padrino López: "¡Pueblo heroico de Venezuela! ¡Soldados de la Patria! ¡Hijos e Hijas de Bolívar!



Venezuela denuncia ataques militares de Estados Unidos

Padrino López afirmó que los ataques ocurrieron en la madrugada y alcanzaron Fuerte Tiuna, en Caracas, así como los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Señaló que las autoridades ya recaban información sobre personas heridas y fallecidas.

El ministro describió los hechos como una “criminal agresión militar” y sostuvo que las tropas extranjeras “han dejado muerte, dolor y destrucción”. También acusó a Washington de actuar con fines distintos a una supuesta lucha contra el narcoterrorismo.

Acusan intento de cambio de régimen

Según el titular de Defensa, la ofensiva busca forzar un cambio de régimen y apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, atentando contra la autodeterminación del país.

“El pueblo venezolano no será doblegado”, afirmó, al tiempo que llamó a la unidad entre civiles y militares para enfrentar lo que calificó como una invasión.

Padrino López pidió a la población mantener la calma, evitar el pánico y no caer en el caos, al considerar que la desesperación favorece al agresor.

Estado de conmoción y despliegue militar

El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional y confirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegará todos sus medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos.

Indicó que la operación se realizará en fusión militar-policial, con el objetivo de restablecer el orden y preservar la paz, bajo instrucciones del presidente Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano prevé reforzar sus planes de defensa mientras solicita a la comunidad internacional condenar las acciones militares de Estados Unidos.

