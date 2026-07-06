Ataque de Rusia sobre Kiev, Ucrania, deja al menos 11 muertos y 46 heridos

GENERANDO AUDIO...

Ataque ruso a Ucrania deja al menos 11 muertos. Foto: @ZelenskyyUa

Al menos 11 personas murieron y 46 resultaron heridas, entre ellas tres niños, tras un nuevo ataque masivo de Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania, durante la noche del domingo, informaron las autoridades ucranianas. Los equipos de emergencia continúan las labores de rescate, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que una de las víctimas falleció en un hospital horas después del bombardeo. Además, detalló que 27 heridos permanecen hospitalizados mientras continúan las operaciones de búsqueda entre los edificios afectados.

Цієї ночі Київ був під масованим російським ударом. Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон. Зараз триває ліквідація наслідків. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. На місцях працюють усі необхідні служби, які роблять… pic.twitter.com/cf2vZzOZy2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

Ataque ruso provoca daños en edificios y activa operativos de rescate en Kiev

Las autoridades señalaron que los distritos de Podilski y Darnitski registraron los mayores daños, luego de que varios proyectiles impactaran directamente en edificios residenciales.

El gobernador de la capital, Timur Tkachenko, indicó que los equipos de rescate trabajan en más de 20 puntos de la ciudad, mientras personal médico atiende a las personas afectadas en las zonas alcanzadas por el ataque.

También se reportaron daños en los distritos de Obolonski y Holosiivski, donde continúan las labores para retirar escombros y localizar posibles sobrevivientes.

Ucrania y Rusia ofrecen versiones sobre el bombardeo

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que durante la ofensiva Rusia lanzó 351 drones y 68 misiles contra territorio ucraniano.

Según el reporte oficial, los sistemas de defensa aérea lograron derribar 326 drones y 37 misiles. Sin embargo, confirmó impactos en 34 ubicaciones y la caída de restos de proyectiles interceptados en otros 16 sitios.

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó haber realizado un “ataque masivo” y aseguró que la ofensiva fue una respuesta a presuntos ataques ucranianos contra infraestructura civil rusa.

Moscú afirmó que utilizó armas de precisión de largo alcance y drones para atacar instalaciones de la industria militar, infraestructura energética y aeródromos militares en Kiev y otras regiones de Ucrania.

El bombardeo ocurrió horas después de que el presidente Volodímir Zelenski advirtiera sobre la posibilidad de nuevos ataques rusos, con base en información de los servicios de inteligencia ucranianos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.