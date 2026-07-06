Ataque de Rusia sobre Kiev, Ucrania, deja al menos 11 muertos y 46 heridos
Al menos 11 personas murieron y 46 resultaron heridas, entre ellas tres niños, tras un nuevo ataque masivo de Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania, durante la noche del domingo, informaron las autoridades ucranianas. Los equipos de emergencia continúan las labores de rescate, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar.
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que una de las víctimas falleció en un hospital horas después del bombardeo. Además, detalló que 27 heridos permanecen hospitalizados mientras continúan las operaciones de búsqueda entre los edificios afectados.
Ataque ruso provoca daños en edificios y activa operativos de rescate en Kiev
Las autoridades señalaron que los distritos de Podilski y Darnitski registraron los mayores daños, luego de que varios proyectiles impactaran directamente en edificios residenciales.
El gobernador de la capital, Timur Tkachenko, indicó que los equipos de rescate trabajan en más de 20 puntos de la ciudad, mientras personal médico atiende a las personas afectadas en las zonas alcanzadas por el ataque.
También se reportaron daños en los distritos de Obolonski y Holosiivski, donde continúan las labores para retirar escombros y localizar posibles sobrevivientes.
Ucrania y Rusia ofrecen versiones sobre el bombardeo
La Fuerza Aérea de Ucrania informó que durante la ofensiva Rusia lanzó 351 drones y 68 misiles contra territorio ucraniano.
Según el reporte oficial, los sistemas de defensa aérea lograron derribar 326 drones y 37 misiles. Sin embargo, confirmó impactos en 34 ubicaciones y la caída de restos de proyectiles interceptados en otros 16 sitios.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó haber realizado un “ataque masivo” y aseguró que la ofensiva fue una respuesta a presuntos ataques ucranianos contra infraestructura civil rusa.
Moscú afirmó que utilizó armas de precisión de largo alcance y drones para atacar instalaciones de la industria militar, infraestructura energética y aeródromos militares en Kiev y otras regiones de Ucrania.
El bombardeo ocurrió horas después de que el presidente Volodímir Zelenski advirtiera sobre la posibilidad de nuevos ataques rusos, con base en información de los servicios de inteligencia ucranianos.
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