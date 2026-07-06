Países y personalidades se solidarizan con México tras la eliminación del Mundial

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Países se solidarizan con México tras eliminación del Mundial. Foto: Cuartoscuro

Luego de la derrota de la Selección Mexicana en el Mundial, varias personalidades y países, a través de redes sociales, mostraron su apoyo y resaltaron la exhibición del conjunto tricolor.

Entre ellos, se encuentran Irán, Estados Unidos, Canadá y Snoopy, quienes mostraron su solidaridad con el equipo mexicano y su nación.

Embajadores de EE. UU. y Canadá felicitan a México

A través de su cuenta de X, el embajador de Estados Unidos en México, así como el de Canadá, felicitaron al conjunto tricolor por su participación en el Mundial 2026.

Por su parte, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, aseguró que el Tricolor jugó con determinación y orgullo, representando al país.

Qué extraordinario torneo tuvo México. 🇲🇽 Jugaron con determinación, representaron a su país con orgullo e inspiraron a millones. Su afición estuvo con ustedes en cada paso del camino. Gracias por los momentos inolvidables. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 6, 2026

A su vez, con un video en su cuenta de X, el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, compartió un video que refleja la tristeza de los mexicanos, acompañado de un emoji.

Irán felicitó y acompañó al Tri

Uno de los más grandes aliados de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, Irán, también acompañó al Tricolor en la eliminación de los octavos de final del torneo.

Estamos con México para siempre. pic.twitter.com/UH9FrwGnK7 — ألأحداث ألإيرانية بالعربية (@iranin_arabic) July 6, 2026

Asimismo, personalidades y caricaturas, como Snoopy, dieron apoyo y se solidarizaron con los mexicanos luego de la dolorosa derrota.

De este modo, varias nacionalidades y personalidades que apoyaban a la Selección Mexicana también se unieron al dolor de los mexicanos tras quedar fuera del Mundial.

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