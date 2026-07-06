Supertifón Bavi ya deja daños en la isla de Rota, apenas horas después de tocar tierra

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Foto: AFP

El supertifón Bavi provocó “grandes daños” en la isla de Rota, en el archipiélago estadounidense de las Marianas, anunciaron las autoridades, que reportaron “fuertes vientos” e inundaciones.

“Estamos aguantando. Estamos enfrentando aquí fuertes vientos e inundaciones”, declaró Lou Rosario, vocero del centro operativo de la alcaldía de Rota, quien agregó que “algunas personas han reportado grandes daños”.

This is Super #Typhoon #Bavi smashing into Rota island, #UnitedStates🇺🇸 creating 150 mph ground winds and wind gusts between 180-215 mph. this shows the catastrophic winds occurring. it is expected for all homes to experience significant damage or is completely destroyed. pic.twitter.com/4H8RjsO50n — Skellitor Titan (@Skellitor_Titan) July 6, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos había advertido sobre “daños catastróficos” y de “una situación de peligro mortal” por el ciclón, destacando que “la pared occidental del ojo del supertifón Bavi se está desplazando actualmente sobre la isla de Rota. La intensidad prevista más reciente” es de 289 kilómetros por hora.

Rota, la isla más meridional de las Marianas del Norte, tiene una población de unos mil 500 habitantes. El supertifón, con una fuerza equivalente a un huracán de categoría 5, tiene ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones, en Hawái.

WATCH: The office of Rota Mayor Aubrey Hocog has been destroyed by Super Typhoon #Bavi.

🎥: Kandit News Group pic.twitter.com/7RnK74iLR4 — Scott (@RandomHeroWX) July 6, 2026

Asimismo, desató vientos extremadamente fuertes y lluvia torrencial a otras partes de las Islas Marianas del Norte y al cercano territorio estadounidense separado de Guam, que en conjunto albergan a unas 210 mil personas.

Este grupo de islas, situado a unos 9 mil 600 kilómetros al oeste del territorio continental de Estados Unidos, ya había sido golpeado en abril por otro supertifón, Sinlaku, que causó una devastación generalizada, arrancando techos, derribando árboles y dejando a decenas de miles de personas sin electricidad. En 2023 otro ciclón, Mawar, el más grande en décadas, provocó enormes daños.

A "super typhoon" with equivalent force to a category-five hurricane tore through the US island of Rota in the Pacific, causing "major damages"https://t.co/Q8hXaP1O90 pic.twitter.com/21mr0j6oGQ — AFP News Agency (@AFP) July 6, 2026

Antes, el NWS había señalado que un impacto directo sobre Rota haría que la mayor parte de la isla fuera “inhabitable durante semanas, quizá más tiempo. Muchas viviendas que no son de concreto ni reforzadas serán destruidas, con la pérdida total del techo y el colapso de las paredes”.

“Casi todos los árboles se partirán o serán arrancados de raíz y los postes de electricidad caerán. Los árboles y postes caídos aislarán las zonas residenciales. Los cortes de energía durarán semanas y posiblemente meses”, agregó.

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