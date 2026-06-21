Ataque masivo de drones deja 4 muertos y más de 28 heridos en Crimea

GENERANDO AUDIO...

Ataque en Crimea deja muertos y heridos. Foto: AFP

Al menos cuatro personas murieron y 28 más resultaron heridas tras un ataque masivo de drones lanzado por Ucrania contra la península de Crimea, territorio bajo control ruso desde 2014, informaron autoridades locales rusas.

El ataque afectó la zona de Kerch y provocó interrupciones en el suministro eléctrico, suspensión de servicios de transporte y el cierre temporal del puente que conecta Crimea con territorio ruso.

Ataque con drones provoca afectaciones en Crimea

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, confirmó un balance preliminar de cuatro fallecidos y 28 lesionados, entre ellos civiles.

De acuerdo con las autoridades rusas, durante la noche fueron derribados cerca de 240 drones ucranianos en distintas regiones de Rusia, incluidas Astracán, Bélgorod, Briansk, Oriol, Rostov, Krasnodar y Crimea.

Además de las víctimas, el ataque provocó afectaciones en infraestructura estratégica y obligó al cierre del Puente de Crimea durante aproximadamente nueve horas.

Zelenski afirma que fueron objetivos militares y energéticos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó la operación a través de redes sociales y aseguró que los ataques estuvieron dirigidos contra infraestructura utilizada por Rusia en Crimea.

Según el mandatario ucraniano, los drones impactaron instalaciones logísticas, infraestructura marítima empleada para el transporte de petróleo y un depósito de combustible ubicado en Kerch.

Zelenski señaló además que fueron alcanzadas posiciones relacionadas con la defensa aérea rusa.

Ucrania reporta daños a radares y sistemas antiaéreos

De acuerdo con la versión ucraniana, los ataques lograron impactar cuatro estaciones de radar vinculadas a sistemas de defensa aérea S-400, así como dos sistemas antiaéreos Pantsir.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han confirmado esos daños específicos. Sin embargo, sí reconocieron la magnitud del ataque y las afectaciones registradas en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.