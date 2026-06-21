Incendio en almacén cubre de humo a Los Ángeles, EE. UU., por varios días

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Incendio en Boyle Heights, Los Ángeles. Foto: Getty

Las autoridades de Los Ángeles mantienen un operativo para controlar un incendio que lleva varios días activo en un almacén de alimentos congelados ubicado en la zona de Boyle Heights.

El siniestro ha generado una extensa columna de humo negro visible en distintos puntos de la ciudad. Por su parte, los servicios de emergencia continúan trabajando para contener las llamas.

California Governor Gavin Newsom has declared a state of emergency in Los Angeles County amid a warehouse fire in Boyle Heights.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/eS3xMofcAY — Open Source Intel (@Osint613) June 21, 2026

Incendio en almacén de Los Ángeles provoca emergencia sanitaria

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó el incidente como una emergencia importante y anunció medidas para garantizar que la ciudad cuente con los recursos necesarios para enfrentar la situación.

De acuerdo con las autoridades, el incendio comenzó el miércoles por la tarde y las labores de extinción se han complicado debido a la presencia de espuma aislante, una presunta fuga de amoníaco y paneles solares derretidos dentro del inmueble.

Aunque el fuego permanece confinado al almacén, las llamas continúan generando vapores y humo con olor a plástico quemado.

Piden a residentes permanecer en sus hogares

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles advirtió que el olor a humo se ha extendido a diversas zonas de la ciudad y recomendó a la población limitar la exposición al aire contaminado.

Las autoridades también pidieron a los habitantes que viven cerca del almacén permanecer resguardados en sus viviendas mientras continúan las labores de control del incendio.

According to the South Coast Air Quality Management District (AQMD), a particle pollution advisory remains in effect until Saturday at 12:30 p.m. due to smoke from the Boyle Heights structure fire, which continues to smolder and impact air quality east of downtown Los Angeles.… pic.twitter.com/7GVL5pfSGv — LA County Sheriffs (@LASDHQ) June 21, 2026

Preocupan posibles efectos en la salud

Ante la persistencia del humo, las autoridades habilitaron centros de apoyo abiertos las 24 horas para personas que no pueden evitar la exposición a los contaminantes.

La concejal Ysabel Jurado, representante del distrito donde ocurre el incendio, expresó preocupación por las posibles consecuencias para la salud de los residentes.

Según señaló, la comunidad ha permanecido durante varios días bajo condiciones de humo constante, restricciones de movilidad y preocupación por los efectos que esta situación podría generar en el bienestar de la población.

Las autoridades continúan monitoreando la calidad del aire y mantienen las recomendaciones preventivas para los habitantes de la zona.

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