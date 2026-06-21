Hasta en carretas, llega a Cuba ayuda estadounidense para damnificados por huracán de 2025

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Foto: AFP

En una bicicleta modificada que sirve de silla de ruedas, Teodardo Debardet regresa a su casa después de haber recibido un paquete de ayuda humanitaria enviado por Estados Unidos a los damnificados del huracán Melissa, que azotó el este de Cuba el año pasado.

A pesar del bloqueo petrolero y del endurecimiento de sanciones económicas contra Cuba, Washington sigue brindando asistencia a las víctimas de Melissa a través de la ONG católica Cáritas.

Debardet vive en Hongolosongo, un caserío cerca de la localidad de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba. En el paquete que acaba de recibir hay arroz, frijoles, aceite y conservas, así como productos de higiene y tabletas de cloro para purificar el agua.

Amputado —perdió las piernas en un accidente laboral— y con solo dos dedos en cada mano debido a una enfermedad, avanza lentamente hacia su casa de madera.

El huracán, que golpeó Cuba con vientos de 195 km/h en octubre de 2025, le arrancó el techo y le destruyó el baño. A pesar de las dificultades, se siente aliviado por la donación. “Estoy muy agradecido”, asegura.

En esta comunidad rural de 130 habitantes, menos de la mitad de los hogares están conectados a la red eléctrica y solo una minoría tiene acceso al agua corriente. Muchos siguen sin haber reparado su techo.

Cáritas sirve de intermediaria humanitaria con Estados Unidos, que no quiere entregar la ayuda directamente al gobierno comunista. La ONG católica ya ha distribuido casi la totalidad de la ayuda de 3 millones de dólares enviada a principios de año, de un total de 9 millones prometidos.

Washington también propuso una ayuda adicional de 100 millones de dólares para la isla, de los cuales 60 millones serían distribuidos por Cáritas y 40 millones por otras organizaciones no gubernamentales.

La Habana ha dicho que está examinando esta oferta y sus modalidades, sin confirmar si la aceptará. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha señalado que el levantamiento del embargo estadounidense, vigente desde 1962, sería más útil que el envío de ayuda humanitaria.

“Se nos hace un poquito difícil porque tenemos que buscar transporte, conseguir combustible, ver quién nos puede acercar hasta allá”, dice Katia Simón, responsable de Cáritas en El Cobre.

Cuando escasean la gasolina y el diésel, la carga se transporta en carreta de bueyes. Siempre es bien recibida cuando llega, más cuando la ONG la acompaña con consultas médicas, sesiones de peluquería y actividades recreativas para los niños.

“Recibimos muy bien esta ayuda venga de donde venga (…) si es del pueblo de Estados Unidos, está bien”, afirma Osmany Vedey, de 63 años.

En los meses posteriores al huracán, la ONU, la Unión Europea, China, México, Venezuela y otros países de la región enviaron ayuda. Sometida a las mismas dificultades de transporte debido a la escasez de combustible, Naciones Unidas continúa su programa de asistencia a los damnificados.

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