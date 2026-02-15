Ataques israelíes en Gaza dejaron al menos 12 muertos, según funcionarios palestinos

GENERANDO AUDIO...

Ataques israelíes en Gaza dejan 12 muertos, Foto: Reuters.

Los ataques israelíes en Gaza dejaron al menos 12 muertos este domingo, pese al alto el fuego vigente entre Israel y Hamás desde el 10 de octubre, informó la Defensa Civil del territorio palestino. El ejército israelí indicó que respondió a una presunta violación de la tregua en el norte de la Franja de Gaza.

La Defensa Civil, organismo de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, señaló que uno de los ataques impactó una tienda de campaña donde se refugiaban desplazados en el norte de Gaza, con saldo de cinco personas muertas. Otro ataque dejó cinco fallecidos en Jan Yunis, al sur del territorio.

Los hospitales Al Shifa, en Ciudad de Gaza, y Naser, en Jan Yunis, confirmaron la recepción de varios cuerpos tras los hechos reportados durante la jornada.

Ataques israelíes en Gaza en el norte y sur del territorio

De acuerdo con la Defensa Civil, cuatro civiles murieron al amanecer en el campo de Jabalia, en el norte de Gaza, mientras dormían en la calle. Osama Abu Askar declaró a la agencia AFP que uno de sus familiares se encontraba entre las víctimas.

El ejército israelí informó en un comunicado que realizó ataques después de identificar a “varios terroristas armados” que, según su versión, se refugiaban bajo escombros cerca de soldados israelíes en el sector de Beit Hanun, en el norte. Añadió que los individuos habrían cruzado la Línea Amarilla, que delimita la zona ocupada por tropas israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego.

Posturas sobre el alto el fuego entre Israel y Hamás

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, acusó al ejército israelí de violar la tregua. En un comunicado, señaló que atacar a desplazados en tiendas de campaña constituye una violación del acuerdo de alto el fuego.

El ejército de Israel sostuvo que actuó ante una amenaza directa contra sus fuerzas. La tregua entre ambas partes se mantiene vigente desde el 10 de octubre, en el marco de un acuerdo anunciado previamente.

En enero, Estados Unidos informó el inicio de la segunda fase del plan impulsado por el presidente Donald Trump para Gaza. Este contempla una retirada progresiva de Israel del territorio, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado cambios oficiales en el estado del alto el fuego, mientras continúan las declaraciones cruzadas sobre los hechos registrados en la Franja de Gaza.