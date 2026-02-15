Ataques armados en Nigeria dejan al menos 26 muertos y varios secuestrados

GENERANDO AUDIO...

26 muertos y varios secuestrados en Nigeria. Foto: Getty

Hombres armados perpetraron una serie de ataques en comunidades del estado de Níger, al oeste de Nigeria, que dejaron al menos 26 personas muertas. Además, de acuerdo con autoridades locales, hay un número indeterminado de secuestrados.

Wasiu Abiodun, portavoz de la Policía del estado de Níger, detalló la cronología de los hechos, iniciada en la madrugada del 14 de febrero de 2026.

Alrededor de las 3:00 horas (hora local), presuntos bandidos invadieron la aldea de Tunga-Makeri a través del distrito de Shafachi. Durante el ataque, asesinaron a seis personas.

Agresores en Nigeria también incendiaron varios edificios

Tras esta incursión, los atacantes avanzaron hacia otras zonas durante la jornada. Asimismo, ante la escasa resistencia de las fuerzas de seguridad, los agresores incendiaron viviendas e incluso una estación de policía.

De acuerdo con reportes, líderes del Gobierno local de Borgu habían instado días antes a las autoridades federales a reforzar la seguridad en la zona, alertando sobre el deterioro de la situación.

Nigeria sufre violencia recurrente por parte de grupos armados dedicados al secuestro, el saqueo y la quema de comunidades rurales.

