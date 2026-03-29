Atropellamiento en ciudad de Derby dejó 7 heridos de gravedad, confirman autoridades británicas

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Foto: AFP

Siete personas resultaron gravemente heridas en un atropello intencional el sábado por la noche en Derby, una ciudad del centro de Inglaterra, informó la policía el domingo, aunque sus vidas no corren peligro.

“Siete personas resultaron gravemente heridas, pero sus vidas no corren peligro y podemos confirmar que, contrariamente a las especulaciones en línea, no ha habido fallecidos”, indicó la policía.

El vehículo, un Suzuki Swift negro, arrolló a los peatones hacia las 21:30 hora local del sábado. Los agentes detuvieron a un hombre de origen indio en el centro de esta ciudad situada a unos 60 kilómetros al norte de Birmingham, indicó la policía de Derbyshire.

“Agentes interceptaron un vehículo sospechoso de estar implicado en los hechos (…). El conductor, un hombre de unos treinta años, fue detenido”, añadió, acotando que “fue arrestado por intento de asesinato, causar lesiones graves por conducción peligrosa y agresión con intención de causar daños graves”.

Los siete heridos fueron trasladados al Royal Derby Hospital y al Queen’s Medical Centre, en la cercana ciudad de Nottingham, añadió la policía.

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