Llegan a Cuba los dos veleros perdidos con ayuda humanitaria, parte del convoy “Nuestra América”

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Foto: AFP

Los dos veleros que transportan ayuda humanitaria a Cuba llegaron a La Habana el sábado tras un largo viaje desde México durante el cual desaparecieron y fueron relocalizados en una misión de búsqueda.

La tripulación de nueve personas, entre las que había ciudadanos estadounidenses, franceses y alemanes, y un niño de cuatro años, parecía gozar de buena salud y buen ánimo. Sonrieron y levantaron el pulgar mientras atracaban en la capital bajo un cielo despejado.

Las embarcaciones, desaparecidas desde el jueves, traen los últimos cargamentos del convoy “Nuestra América”, una iniciativa humanitaria internacional que ha llevado ayuda para apoyar a Cuba, en momentos que un bloqueo petrolero estadounidense agrava la crisis energética y económica de la isla.

“Lamentamos mucho haber hecho que la gente se preocupara por nosotros. Nunca estuvimos en peligro real”, declaró a la prensa Adnaan Stumo, un estadounidense de 33 años y coordinador del convoy de veleros, agregando que “no fue un viaje muy difícil. Solo fue un viaje tortuoso”. Del niño, comentó que “es un joven marinero fuerte”.

“No estábamos nada preocupados”

Se esperaba que el Friend Ship y el Tiger Moth, que zarparon de la península de Yucatán, llegaran a Cuba entre el martes y el miércoles, pero la Marina mexicana perdió comunicación con ellos y activó una operación de búsqueda el jueves.

Tras una tensa espera, los organizadores del convoy informaron a primera hora del sábado que la Semar finalmente había localizado los barcos y que las tripulaciones estaban a salvo. Por su parte, la Marina indicó que una de sus aeronaves había avistado los veleros a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana. Luego desplegó un buque para brindarles apoyo.

Stumo explicó que las tripulaciones acordaron tomar una ruta más larga hacia el norte después de enfrentar fuertes vientos del este, y se perdió el contacto con la Semar porque el pequeño enlace satelital del barco “estaba fallando”. Luego restablecieron el contacto con el avión de la institución.

“Nosotros no estábamos nada preocupados”, dijo Stumo, señalando que llegar a la hora prevista nunca es algo seguro en los veleros. “Estamos muy agradecidos de que la Marina mexicana haya salido a buscarnos anoche”. Los barcos fueron recibidos por decenas de cubanos, incluidos funcionarios del gobierno, que coreaban “¡viva la revolución!” y “¡abajo el imperialismo!”.

“Cuba es la siguiente”

Los primeros envíos del convoy llegaron en avión desde Europa y Estados Unidos la semana pasada. Un barco pesquero convertido en buque de ayuda, que también había zarpado de México la semana anterior, llegó a Cuba el martes., tras haber sido escoltado parte del trayecto por un buque de la Semar.

En total, el convoy llevó a Cuba más de 50 toneladas de suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares, con hospitales entre los destinatarios.

Exiliados cubanos en Miami y otros críticos han criticado duramente el convoy, alegando que beneficia más al gobierno comunista que a la gente común.

Tras cortar en enero el suministro de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de Cuba durante 25 años, la administración Trump lanzó un embargo petrolero de facto. “Cuba es la siguiente”, afirmó Trump el viernes, en una nueva amenaza a la isla.

El presidente republicano ha especulado antes con tomar la isla, pero sin especificar cómo planearía hacerlo. Su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo la semana pasada que cualquier agresor externo se enfrentaría a una “resistencia inexpugnable”.

El gobierno de Sheinbaum ha enviado a la isla al menos cuatro cargamentos de ayuda humanitaria desde mediados de febrero, que ya entregó al país más de 3 mil toneladas de insumos, como leche, productos cárnicos, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

“México y la presidenta de México, no tienen idea de cuántas cubanas y cuántos cubanos quisieran agradecerle personalmente a su presidenta todo lo que ha hecho por Cuba en estos tiempos”, dijo Díaz-Canel en una entrevista que concedió el jueves al diario La Jornada.

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