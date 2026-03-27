Se cumple un mes de la guerra contra Irán: qué ha pasado y cómo ha afectado al mundo

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Un mes de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán. Foto: AFP

Este sábado 28 de marzo se cumple un mes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que comenzó con la ofensiva militar estadounidense e israelí sobre territorio iraní y que, en cuatro semanas, ha transformado el equilibrio en Medio Oriente y generado impactos económicos y políticos a nivel global.

Un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente

Desde las primeras horas, la ofensiva coordinada entre EE. UU. e Israel marcó un punto de quiebre: bombardeos contra instalaciones estratégicas iraníes derivaron en la muerte del líder supremo Alí Jameneí, junto con altos mandos militares, lo que desencadenó una respuesta inmediata de Teherán con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región.

A lo largo de las cuatro semanas, el conflicto no sólo se ha intensificado, sino que se ha expandido a otros territorios y frentes.

Escalada militar constante: ataques diarios entre Israel, EE. UU. e Irán, incluyendo bombardeos a instalaciones estratégicas y ciudades clave.

ataques diarios entre Israel, EE. UU. e Irán, incluyendo bombardeos a instalaciones estratégicas y ciudades clave. Expansión regional: el conflicto se extendió a Líbano, con enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, Baréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, lo que confirma el riesgo de una conflagración mayor en Medio Oriente

el conflicto se extendió a Líbano, con enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, Baréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, lo que confirma el riesgo de una conflagración mayor en Medio Oriente Ataques en terceros países: bases en Irak, Baréin, Kuwait y otros puntos del Golfo han sido alcanzadas.

bases en Irak, Baréin, Kuwait y otros puntos del Golfo han sido alcanzadas. Tensión diplomática: mientras EE. UU. habla de posibles negociaciones, Irán lo niega y mantiene su ofensiva

Además, la comunidad internacional, incluido el G7, ha pedido frenar los ataques contra civiles ante el riesgo de una crisis humanitaria mayor.

Víctimas por guerra en Medio Oriente

En términos de víctimas, las cifras siguen aumentando constantemente. Los reportes más recientes muestran el impacto del conflicto:

Irán : más de mil 900 muertos y al menos 20 mil heridos, según Cruz Roja, citando cifras proporcionadas por la Media Luna Roja iraní

: más de mil 900 muertos y al menos 20 mil heridos, según Cruz Roja, citando cifras proporcionadas por la Media Luna Roja iraní Estados Unidos : 13 muertos y más de 300 militares lesionados

: 13 muertos y más de 300 militares lesionados Israel: se desconoce el número, las autoridades no han dado a conocer cifras aproximadas u oficiales

En tanto, el número total de víctimas regionales se estima en varios miles, con una alta proporción de civiles.

Situación en el estrecho de Ormuz, petróleo caro e inflación global

Uno de los mayores impactos globales se concentra en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

El tráfico marítimo ha caído hasta un 70% tras amenazas y ataques iraníes

El cierre parcial del estrecho disparó los precios del crudo y del gas

Esto ha provocado una crisis energética global, afectando costos de transporte, producción e inflación en múltiples países.

Los precios del petróleo se dispararon por encima de los 110 dólares por barril en los primeros días del conflicto.

Esta volatilidad energética ha provocado:

Incremento en los costos de transporte y producción

Presión inflacionaria global

Aumento en los precios del gas y combustibles

Analistas advierten que la guerra podría derivar en un shock petrolero si el conflicto se prolonga o escala.

Estados Unidos, Europa y la presión internacional

En el plano político, Estados Unidos ha mantenido su postura de presión militar, incluso advirtiendo que intensificará los ataques si Irán no acepta condiciones de negociación.

Europa, por su parte, ha mostrado divisiones: algunos aliados han evitado involucrarse directamente, mientras organismos internacionales y el G7 han llamado a detener los ataques contra civiles.

Al mismo tiempo, potencias como China han impulsado esfuerzos diplomáticos para frenar la escalada, ante el temor de una guerra regional de mayor alcance.

Un conflicto sin salida clara

A un mes de su inicio, la guerra no muestra señales de resolución inmediata. Expertos coinciden en que lejos de estabilizarse, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se perfila a ser de extensa duración, con consecuencias que podrían redefinir el orden geopolítico y energético mundial.

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