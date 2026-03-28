Alumno perpetra ataque y asesina a inspectora dentro de una escuela en Chile

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El estudiante atacó primero a sus compañeros. Foto: AFP.

Un alumno de 18 años atacó con un cuchillo a cinco estudiantes y inspectoras dentro de una escuela privada de la ciudad de Calama, en Chile. Una trabajadora murió por las heridas.

El incidente ocurrió el pasado viernes 27 de marzo a las 10:30 horas, en uno de los patios del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta, según medios de comunicación locales.

AFP indicó que el atacante, de 18 años, agredió con el arma punzocortante a tres de sus compañeros de colegio en el patio. Dos inspectoras intentaron detenerlo, pero él respondió con ataques.

De esa forma, cortó en el cuello a María Victoria Reyes, una de las inspectoras, quien se encargaba de supervisar a un determinado grupo de cursos en el colegio. Falleció minutos después, en el mismo lugar del ataque.

En cambio, la otra trabajadora, quien era inspectora escolar, se encontraba “en una situación muy grave” hasta el viernes, declaró la ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert.

Por los ataques, el alumno fue sometido por estudiantes y Carabineros dentro del colegio privado de Calama, en Chile.

Presentarán querella contra alumno por ataque en escuela de Chile

La funcionaria indicó que el gobierno presentará una querella contra el joven atacante por los delitos de homicidio consumado y homicidio frustrado.

Con ello, aseguró que el gobierno chileno promulgará una ley que permita la instalación de detectores de metal en las escuelas.

“Para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir, debemos ser capaces de dar seguridad, no solamente a los niños que están en los colegios, sino también a los profesores, a los inspectores”, indicó.

Por su parte, el presidente chileno, José Antonio Kast, señaló que “un colegio no puede ser un lugar de violencia”.

¿Quién era la supervisora asesinada en Calama?

La inspectora asesinada fue identificada como María Victoria Reyes Vache, de 59 años. Llevaba 30 años de casada y era madre de dos hijos. Además, sumaba una trayectoria de diez años dentro de la Fundación Educacional Obispo Luis Silva Lezaeta de Calama.

Su hija, Carolina Collao, subrayó que “una mujer muy buena, de un corazón muy noble (…) Quería mucho a sus niños, disfrutaba mucho su trabajo, amaba a los niños porque los niños también la amaban mucho a ella”, según medios de comunicación.

El Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta dio un posicionamiento donde indicó que perdieron “a una persona con un gran valor humano”.

“Pedimos con fe a Dios que pueda darle consuelo a sus familiares y seres queridos ante el dolor de su partida, y a todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerla de manera más cercana. Nuestra comunidad pierde a una persona con un gran valor humano. Su cariño, entrega y cercanía permanecerán por siempre entre nosotros.”

Modus operandi

El canal Teletrece mostró el presunto modus operandi del alumno de 18 años que perpetró el ataque en la escuela de Chile.

Según la información, el joven planeó con a detalle el ataque dentro de la institución, ya que realizó un plan que se dividía en distintas etapas dentro del plantel.

Dicho plan destacaba que se encerraría en un baño con la mochila que tenía sus armas punzocortantes, antes del ataque. Presuntamente, llevaba una katana y jeringas de cloro.

El acusado presuntamente llegó al colegio en Calama con tranquilidad y asistió a su primera clase, sin despertar sospechas.

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