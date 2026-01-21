Audios revelan cómo el maquinista alertó sobre  descarrilamiento en choque de trenes

GENERANDO AUDIO...

El maquinista del tren Iryo alertó al centro de mando de Adif en Atocha segundos después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, sin saber aún que había chocado con otro tren. Los audios de la llamada, extraídos de la caja negra, muestran cómo reportó primero un “enganchón” y luego confirmó un descarrilamiento que invadía la vía contraria, mientras pedía detener la circulación.

El accidente ocurrió la tarde del domingo 18 de enero, alrededor de las 19:45 horas, y dejó 42 personas muertas y 45 reportadas como desaparecidas, de acuerdo con reportes preliminares. Las grabaciones serán clave en la investigación.

“Estoy invadiendo la vía contigua”, alerta el maquinista

En la primera comunicación, el conductor, identificado como 6189, informó que había sufrido un problema técnico a la altura de Adamuz. En ningún momento mencionó una colisión.

Minutos después, en una segunda llamada, el tono cambió.

“Es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua”, repitió el maquinista al centro de mando, y pidió parar el tráfico ferroviario de inmediato.

Desde Atocha, la respuesta fue: “No hay ningún tren llegando”.

Emergencia, heridos e incendio en el tren

En la misma llamada, el maquinista informó que el tren estaba bloqueado, que había bajado los pantógrafos y que necesitaba abandonar la cabina para revisar daños.

También alertó de un incendio en uno de los coches y solicitó el envío urgente de bomberos y ambulancias, al confirmar que había personas heridas a bordo.

Las conversaciones revelan que, en esos primeros segundos, ninguna de las partes menciona la presencia de otro tren, lo que refuerza que el impacto no fue detectado de inmediato.

Audios serán clave en la investigación

Las autoridades investigan si el accidente se debió a fallas mecánicas, problemas en la vía o una combinación de factores, una hipótesis que sigue abierta mientras continúan las labores de recuperación.

La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analizan el contenido de los audios para reconstruir la secuencia exacta del siniestro.

Transcripción íntegra de los audios:

Primera llamada

Centro de mando: 6189, aquí Atocha, dime.

Maquinista: Hola Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz.

Centro de mando: Ah, ya, ya te veo, ya te veo. Venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda.

Maquinista: Apunte, por favor.

(…)

Centro de mando: Me dicen por aquí que bajes pantógrafos.

Maquinista: Más abajo no pueden estar.

Centro de mando: O sea, que ya los has bajado

Maquinista: Sí, está todo bajadísimo.

Centro de mando: Venga, de acuerdo.

Maquinista: De hecho, tengo el tren bloqueado; o sea, ahora mismo.

Centro de mando: O sea, que no te puedes mover.

Maquinista: No… voy a necesitar reconocer.

Centro de mando de Adif en Atocha: Vas a necesitar reconocer, tú.

Maquinista: Sí.

Centro de mando de Adif en Atocha: Un segundito maquinista, no cuelgues. O te llamo yo ahora, ¿vale?

Maquinista: Sí, tranquilo.

Centro de mando de Adif en Atocha: Venga.

Segunda llamada

Centro de mando de Adif en Atocha: 6189, aquí Atocha.

Maquinista: Hola, Atocha, 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua.

Centro de mando de Adif en Atocha: Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar.

Maquinista: Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor.

Centro de mando de Adif en Atocha: Sí, sí, sí, no hay ningún tren llegando.

Maquinista: Y tengo incendio también… necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Tengo un coche incendiando.

Centro de mando de Adif en Atocha: Tengo su teléfono, perfecto, pues voy a comunicarlo por aquí. Ahora me pongo en contacto con usted.

Maquinista: Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.

Centro de mando de Adif en Atocha: Vale, vale, venga, recibido.

Maquinista: Tienen mi teléfono, ¿vale?

Centro de mando de Adif en Atocha: Sí, sí, lo tengo.

