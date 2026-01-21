Video: atacan a golpes a joven árbitra durante partido de futbol

GENERANDO AUDIO...

Árbitra es golpeada en plena cancha. Foto: Gettyimaegs

Un encuentro de futbol amateur disputado en Bahía Blanca, Argentina, concluyó con un episodio de violencia que obligó a la intervención policial y dejó dos personas con lesiones leves, entre ellas una árbitra asistente, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron durante el partido entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy, correspondiente a la Copa Potrero, un torneo de carácter amateur. El incidente se registró el pasado fin de semana y fue difundido en redes sociales el 19 de enero, generando amplia atención pública.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Agresión a árbitra durante el encuentro

De acuerdo con las imágenes que circularon en plataformas digitales, el altercado se produjo en medio de una discusión entre jugadores y personas allegadas a los equipos. La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una riña generalizada.

Durante el conflicto, la árbitra asistente Victoria Cruz, de 20 años, fue empujada y derribada al suelo, además de ser sujetada del cabello por una mujer que se encontraba entre el público. Posteriormente, la agresora intentó golpearla más, sin que la acción se concretara debido a la intervención de otras personas presentes.

Gracias a la rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar, la árbitra fue retirada del área de conflicto y no presentó lesiones de gravedad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.