Hackean cuenta de X de Claudia Curiel de Icaza, confirma Secretaría de Cultura

GENERANDO AUDIO...

Buscan recuperar cuenta de Claudia Curiel. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Cultura confirmó que la cuenta de X de Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia, fue hackeada, por lo que el contenido publicado recientemente no refleja la postura oficial de la institución ni de su titular.

A través de un comunicado, la secretaría subrayó que cualquier publicación reciente realizada desde dicha cuenta no debe considerarse información oficial.

Asimismo, informó que ya se realizan las gestiones necesarias para restablecer la seguridad y recuperar el control del perfil.

Publicaciones tras el hackeo de la cuenta de Claudia Curiel

De acuerdo con lo observado en la cuenta, alrededor de las 10:00 horas se fijó una publicación con una serie de letras y números sin sentido.

Captura: @ccurieldeicaza, X

Posteriormente, a las 10:07 horas, apareció la primera publicación con un enlace sospechoso.

Tan solo 15 minutos después, la cuenta fue utilizada nuevamente con la imagen de perfil de Claudia Curiel, acompañada de un link de procedencia desconocida y el texto “$CLAUDIA $SOL”, mensaje que se repite en la mayoría de las publicaciones posteriores al hackeo.

Captura: @ccurieldeicaza, X

Más tarde, a las 11:07 horas, se registró una nueva publicación con un enlace similar, también de origen no identificado.

Captura: @ccurieldeicaza, X

Sin actualización sobre la recuperación de la cuenta

Hasta el momento, aunque las autoridades trabajan para recuperar la cuenta de X de la secretaria de Cultura, no se ha informado sobre alguna actualización respecto al estatus del perfil.

Las publicaciones con los links mencionados continúan visibles, por lo que se recomienda no acceder a dichos enlaces mientras se resuelve la situación.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.