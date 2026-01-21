Noticias de hoy 20 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 20 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Trasladan a criminales

México trasladó a 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos, al considerarlos una amenaza real para la seguridad del país.

Vacunas contra sarampión

El Gobierno reforzará la vacunación contra el sarampión para contener el brote en el país. Se prevén puntos de vacunación en aeropuertos y centrales de camiones.

Sequía en México

Los frentes fríos frenaron la sequía en México, hoy abarca sólo un 7.4% del territorio. Las áreas más afectadas siguen siendo las zonas fronterizas del Noroeste, Norte y Noreste del territorio.

Se van a huelga

Tranviarios de México anunciaron una huelga para mañana miércoles en la Ciudad de México. Trolebús, Cablebús y Tren Ligero se verían afectados.

Transición en Venezuela

Trump afirmó que le “encantaría” involucrar a la líder opositora María Corina Machado en un eventual proceso de transición política en Venezuela.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.